Täna on õpetajate päev: 15 tsitaati õppimisest ja õpetajatest

1. "Tegelikult ei ole üldse võimalik kedagi õpetada. Õppida jah, see on võimalik, õpetada aga mitte. Saab üksnes pakkuda ja luua võimalusi, aga see, kas seda vastu võetakse ja sellest midagi saadakse, on juba igaühe enda teha." Tõnn Sarv