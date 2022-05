10 olulist õppetundi, mille selgekssaamine võtab enamikul inimestel aega terve elu

Me vaatame aeg-ajalt elu kõige olulisematest õppetundidest mööda, kuigi peaksime neid märkama ja võimalikult varakult selgeks saama. Need õppetunnid teevad meie edaspidise elu palju lihtsamaks. Aga ometi ei märka me, kuidas elu lendab ja me leia aega, et olulised asjad meelde jätta.