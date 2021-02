Koolitaja Anthony Robbinsi nõuanded: vabane negatiivsest mõttemustrist kümne päevaga!

2. reegel. Kui tabad end keskendumast negatiivsele - ja kindlasti teed sa seda -, siis pead otsekohe kasutama tehnikaid, et keskenduda paremale emotsionaalsele seisundile. Eriti kasuta probleeme lahendavaid küsimusi, näiteks: "Mis on selles head? Mida saab täiuslikumaks muuta?" Pea meeles, et selliseid küsimusi esitades eeldad, et kõik saab täiuslikuks. Need muudavad su seisundit. Niiviisi küsides sa ei ignoreeri probleemi, vaid tekitad õige seisundi, milles taipad, mida tuleb muuta.

4. reegel. Kui sul on tagasilööke - kui tabad end peatumast halval mõttel või tundel - ära hakka end süüdistama. Sellest pole midagi, kui seejärel kohe oma tähelepanu positiivsele suunad. Ent kui pidevalt peatud päeva jooksul halbadel mõtetel või tunnetel, pead järgmisel hommikul alustama kümne päevaga otsast peale. Selle programmi eesmärk on kümme päeva järjest mitte mõelda negatiivseid mõtteid. Kogu seda protsessi tuleb alustada uuesti isegi siis, kui sul õnnestus kuni 9 päeva ülesannet täita, aga kümnendal mitte. Sa ehk küsid: "Kui kaua ma võin keskenduda negatiivsele, enne kui seda võiks pidada sellel "peatumiseks"?" Minu jaoks on see üks minut. Üks minut on rohkem kui piisav aeg, et suudaksime end kätte võtta. Meie eesmärk on tabada koletis siis, kui see on veel väike. Sa taipad juba 20-40 sekundi jooksul, kas oled millegi suhtes negatiivne olnud. Mina ei annaks sinu asemel endale mitte mingil juhul üle kahe minuti aega, et märgata väljakutset ja hakata seisundit muutma. Kaks minutit on kindlasti piisav aeg ära tunda, kas oled negatiivses meeleseisundis.