TÄNA ON 8.08! Mis on number 8 maagiline, numeroloogiline ja ajalooline tähendus?

Number kaheksa ajalooline ja maagiline tähendus

Number kaheksa saame siis, kui korrutame nelja, mida peetakse maailma numbriks, kahega. Sellest on tekkinud tõlgendus, et kaheksa esindab kogu universumi ja kosmose täiuslikkust. Selle tõttu austatakse Indias kaheksa õiekrooniga lootoslille ja hindude jumalal Vishnul on kaheksa kätt. Jaapanis on kaheksa esimene number, mis märgib, et midagi on palju. Vanas Egiptuses oli jumalail kaheksa esiisa. Kreeka mütoloogias seostus number kaheksa sangar Heraklesega.

Ringiga ümbritsetud kaheksanurk märgib igavikku ning taeva ja maa jõudude liitu. Muinas-Kreekas oli kaheksa taeva liikumisi sümboliseeriv igavene spiraal. Number kaheka koosneb kahest ringist, milles on vastandlike jõudude tasakaal ning ürgse ja vaimse jõu võrdsus.

Niiöelda külili kaheksat tuntakse lõpmatuse märgina. Kaheksa on ka viljakuse märk, mida kasutatakse maagias.

Astroloogias vastab number 8 Lõvi tähemärgile ja taro kaartide pakis on kaheksandaks kaardiks tugevus.

Number kaheksa numeroloogiline tähendus

Kuidas arvutada oma elutee numbrit? See on väga lihtne: liida kokku oma sünnikuupäev, kuu ja aastaarv. Seejärel liida kahekohalise arvu numbrid omavahel veelkord kokku, saad ristsumma. Näiteks inimese, kes on sündinud 21.12.1997 elutee: 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 7 = 32; seejärel 3 + 2 = 5. Kui said summaks 11, 22 või 33, siis neid peetakse meisternumbriteks.

Number kaheksa positiivsed omadused: saavutus - organiseerija, arvustusvõimeline, kompetentne, visa, tugev, võimekas, ennastsalgav, sitke.

Negatiivsed omadused: tagasihoidlikkus - pika vihaga intrigeeriv, ahne, tasakaalutu, omakasupüüdlik, kaval, julm, kättemaksuhimuline, türanniseeriv, võitlushimuline, agressiivne.

Karmaülesanne: headus, andestamine

Loe teiste elutee numbrite kohta SIIT.

Number kaheksa nägemine - sõnum inglitelt

Kui näed pidavalt numbrit 8 või kellaaega 8:08, või satud pidelvalt muul moel selle numbriga kokku, siis võta seda kui märguannet oma inglitelt.