Näed pidevalt ühte ja sama numbrit? Vaata järgi, mida see tähendab!

111 - jälgi tähelepanelikult oma mõtteid ja tee kindlaks, kas mõtled üksnes sellest, mida soovid või hoopiski sellest, mida ei soovi. See on märgiks, et meie jaoks on avanemas mõni uus võimalus. See number on nagu ere välklambi sähvatus, mis tähendab, et universum on jäädvustanud just meie selle hetke mõtted ning need hakkavad nüüd tegelikkuseks saama. Kui ei ole oma mõtetega rahul, siis muuda neid!

222 - sinu värskelt külvatud ideed hakkavad peagi idanema. Hoolitsega nende eest! Su looming ilmutab end peagi, seepärast jätka oma tublit tööd. Jätka positiivset mõtlemist, kasuta enesesisendust ja visualiseerimsit.

333 - ülestõusnud meistrid (Jeesus, Mooses, Neitsi Maarja) on sinuga ja soovivad teada anda, et nende abi, armastus ja toetus on sinu päralt. Kutsu neid appi, kui näed sellist kombinatsiooni.

444 - inglid ümbritsevad sind, kinnitades, et armastavad ja aitavad sind.

555 - kinnita turvavöö! Sest sul seisab ees suur muutus. Võimalik, et see on vastuseks su palvetele.

666 - su mõtted on hetkel tasakaalust väljas, kuna oled keskendunud materiaalsele maailmale. Leia oma mõtteis tasakaal taeva ja maa vahel, keskendu vaimsele ning teiste teenimisele, teades, et selle tulemusena saavad su enda materiaalsed ja emotsionaalsed vajadused kaetud.

777 - inglid aplodeerivad sulle - palju õnne, oled õigel teel! Jätka samas vaimus ning tea, et su soov täitub. Erakordselt positiivne märk ja tähendab, et on oodata veelgi enam imesid.

888 - üke periood su elus on lõppemas. On aeg end muutusteks valmis seada. Üks emotsionaalne, tööalane või mõne inimsuhtega seotud periood su elus on lõpule jõudmas. Ära viivita, tegutse, on saabunud aeg nautida oma töö vilju.

999 - lõpetatus. Tähistab pikema perioodi lõppu kas su isiklikus elus või globaalses mõttes. See on sõnum valguskandjale, kes on võtnud endale ülesande tervendada maakera - hakka tööle, sest emake maa vajab su abi just nüüd ja praegu.

000 - meeldetuletus, et oled jumalaga üks. Mingi olukord on teinud oma arengus täisringi.