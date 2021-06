Taimede maagiline vägi: angervaks toob armastust, raudrohi kaitseb kurja eest ja saialill aitab tuua saladused päevavalgele

Raudrohu lehtede põletamine ja lehetee joomine parandab selgeltnägemist. Meeled võib kirkamaks muuta ka raudrohu nuusutamine. Padja all või voodi all aitab kalmistult või ristteelt korjatud raudrohi unes tulevast armastust näha. Kui raudrohtu kotikeses kaasas kanda, annab see julgust, kaitseb pimedaksjäämise, röövlite ja koerte haukumise eest. Kui kanda kaasas raudrohtu koos nõgesega, siis kaovad kõik hirmud. Kui raudrohi istutada ukse ette, hoiab see koguni kuradi enda eemale. Halva energia peletamiseks kodus tasub põrandaid pesta raudrohuveega. Kõige paremini pidi raudrohumaagia mõjuma Lõvi tähtkujule.

Sidrunipuu sümboliseerib puhtust ja sõprust. Räägitakse, et kui kannate täiskuuööl lahjendatud sidruniõli kehale, aitab see tõmmata teie ellu armastust. Olgu kuidas on, aga oma kasvatatud sidrunist lõigata viil tee sisse on ikka privileeg. Lisaks on sidruniõied imeliselt lõhnavad. Eelistab jahedamat, valget kasvukohta. Vältida tuleb liigniiskust ja kasta mõõdukalt, kuid pott ei tohi ka läbi kuivada.