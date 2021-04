Alkeemia lugemisnurk | Kadedus ja armukadedus saavad mõlemad alguse turvatunde puudumisest

Alati ei ole sugugi lihtne ära tunda või tunnistada endale, et ollakse kade. On raske uskuda endast midagi sellist, et ei ole võimet rõõmustada teiste edusammude üle. Kadeduses on palju enda võrdlemist teistega, tavaliselt ollakse enda meelest ise viletsam ja saamatum. Kui tegutsetakse kadeduse ajel, siis soovitakse endale saada täpselt samasugust kleiti, kotti, maja, autot, samasuguseid materiaalseid asju. Kui aga need on olemas, on teised juba edasi läinud ja siis ei suudeta nautida ega rõõmustada nende asjade üle.

Mis teeb mind kadedaks (armukadedaks) ja miks ma nii tunnen? Kadedus on vägagi ebameeldiv tunneb, see tekitab meis tuska ja pahameelt, teeb meid kergesti ärrituvaks. Kadedust võidakse tunda nii materiaalsete asjade pärast, kuid ka teiste ilu, tervise, edu, rõõmude jms pärast, kui inimesele tundub, et tema ei suuda saavutada sama ei täna ega mitte kunagi. Kadestada võib nii teise autot, kodu, isiksuseomadusi, andeid. Vahel võib kadedus olla tugev ka siis, kui tegelikult tahetakse teise üle rõõmu tunda. Näiteks lastetud on rääkinud tugevast kadedustundest teiste lastega perede suhtes - kuigi nad tegelikult rõõmustavad sõprade üle, on hinges samas ka kadedus, et neil omal lapsi ei ole.

Kui lapsepõlvekodus polnud usaldust ja sealt võeti kaasa armukadedustunne, kandub see tänasesse päeva, praegusesse suhtesse. Armukadedus ja kadedus üldse võivad juba lapsepõlvest pärineda, kui vanemad eelistasid näiteks poega tütrele. Paljudele meestele, vähemalt vanasti, oli oluline, et nende nimi edasi kanduks, sellest ka poiste eelistamine peredes. Sellise lapsepõlvekogemusega täiskasvanud naine ei pruugi ennast usaldada, talle võib tunduda, et mehed on tugevamad, targemad, paremad ja kadedus põhineb sellel, et tema ise ei ole mehena sündinud.

Mees ja naine moodustavad pere. Kui naine või mees hoiab oma sõbrannade või sõprade poole ja seab need esikohale, siis tunneb teine pool armukadedust, kuna ta pole enam kindel, et ka talle veel armastust jagub. Hirm, et mind ei armastata, võtab võimust. Hirm tekitab kasvades viha ja inimene hakkab hävitama ennast ja teisi. Sellises olekus hakkab mees naist või naine meest keelama, tekib võimuvõitlus. Armukadedus tegutseb põhimõttel, et kui omal ei ole, siis ärgu teistel ka olgu.

Kadedus on tunne, mida püütakse teiste eest varjata, kuigi võib öelda, et kadedust tunneb igaüks. Me ei räägi sellest, kuna ei taha avada teistele enda negatiivseid jooni. Meil on väga raske tunnistada oma kadedust. Parimal juhul suudame väljendada läbi nalja, et kadestan sind.

Kadedust ja armukadedust aetakse tihti segamini ja neid ei olegi lihtne eristada. Kadeda inimese kohta öeldakse, et ta on näost roheline ja armukadeduse kohta ka, et see on rohesilmne koletis. Kadedus on primitiivsem, lihtsam emotsioon - tahan seda, mis teisel. Samas ka soovitakse, et teisel inimesel ei oleks seda asja või omadust, mis endal on. Kadedust tundev inimene on õnnetu, sest teise inimese valduses on midagi, mida ta endale tahaks ja selle tõttu tunneb ta ennast kehvemana, sest tal seda asja ei ole.

Armukadedust tundev inimene on ebakindel, ärev, kahtlustav, umbusklik, selles on valvsat hoiakut, et kaitsta ennast ähvardava kaotuse eest ja suuri pingutusi, et säilitada omand. Kuigi partner teid armastab, võidakse nõuda erilist pühendumist. Ollakse armukade selle kolmanda suhtes, kes tungib kahe inimese vahele. Inimene, kes väidab, et ta ei ole üldse armukade, on suutnud seda tunnet isegi enda eest varjata ja on selle alla surunud.

Armukadedus on alati suhet lõhkuv ja hoopis see ise võibki põhjustada suhete purunemise, mida just nii väga kardeti. Armukadedus on tugev omanikutunne ja selles peituvad tihti ka vägivaldsed tunded, mis võivad välja purskuda. Paljud uuringud on näidanud, et just armukadedus on sageli vägivalla ja kahjuks ka paljude mõrvade taga. Armukadedust võib tõlgendada ka soovina kaitsta ja säilitada paarisuhet, et luua lastele turvaline kodu. Naised saavad alati olla kindlad, et lapse geenidest pooled on temalt, kuid meestel tuleb usaldada naiste ütlusi, et just tema on isa. Tänapäeval on võimalik väga kiirelt ja kergelt teha test, et saada teada, kas kahtlustustel oli ka reaalne tagapõhi.