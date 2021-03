Kust saab alguse ebakindlustunne ja kuidas sellest vabaneda?

Kiitmine on väga kaval ebakindluse tekitaja. Kui laps on väike, on vanemad, eriti niinimetatud kanaemad, väga suures vaimustuses oma lapse igast liigutusest ja teost. Kui laps kasvab suuremaks, siis on ta imestunud, et näiteks kui ta taldriku tühjaks sööb, siis seda ei märka keegi ja kiitust ei tulegi. Sellised kogemused igal sammul tekitavad ebakindlust, sest inimene on harjunud, et ta teeb kõike hästi ja iga tema liigutus on kiitmist väärt. Ta ei suuda toime tulla tegeliku maailmaga ja inimestega (kellel omakorda on ebakindlustunne hoopis muudel põhjustel).

Ülemäärase ja alusetu kiitmise tulemuseks on väga ebakindla inimese kujunemine, kes saab elult hoope. Kuid inimene saab sellise olukorra enda kasuks pöörata, hakates oma peaga mõtlema ja maailma mõtestama. Mingil elu hetkel tekkis ebakindlustunne - kas see oli mingi sündmus või lause kellegi poolt, kuid sellel hetkel te otsustasite ebateadlikult ennast määratleda kui ebakindlat inimest ehk samastusite selle tundega. Inimene hakkab osavalt formuleerima endast lugu, et miks see just nii on. Selles loos on põhjendused ja selgitused, et kui häbelik ta tegelikult on, kuidas ta kardab midagi teha ja kellegagi kohtuda. Sealjuures säilib temas uskumus, et ta ise ei ole seda ebakindlust tekitanud, et see on selle-pärast, et ..., seda lauset oskame me kõik ise väga hästi lõpetada ja põhjendada enda olekut. Me hoopis tahame seda tunnet varjata või sellega ennast õigustada, et miks me ei ole hakanud tegutsema. Me hakkame alateadlikult oma ebakindlustunnet armastama ja selle varjus elades ei nõua me ka elult kuigi palju.