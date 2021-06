Head lastekaitsepäeva! 20 positiivset asja, mida peaksid ütlema oma lapsele kui tahad, et temast kasvaks õnnelik ja enesekindel inimene

Lapse jaoks on kõige tähtsam olla armastatud

Elus juhtub nii head kui halba. Selleks, et sinu laps saaks hakkama ja usuks endasse, peaksid sa suutma temasse süstida piisavalt eneseusku. Ütle oma lapsele neid asju, mis panevad teda tundma end turvaliselt ja armastatuna. Kui tal on olemas hea kodu ja vanemlik toetus, siis on ta õnnelik ja enesekindel.