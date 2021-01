Taevased sõnumid: 11 head soovi sinu kaitseinglitelt

3. Armastus on ainus reaalne jõud maailmas ja sa elad ümbritsetuna sellest armastavast energiast. Kui sa oled haavunud või hirmunud, sule silmad, hinga sügavalt ning mõtle sõnale armastus seni, kuni tunned, et su mõistus ja keha lõdvestuvad. See ei tähenda probleemi ignoreerimist. Pigem vastupidi, see tähendab murede otsekohest lahendamist ühe ja ainsa lahenduse - armastuse - abil.

2. Meie - inglid - koosneme puhtast energiast ning jumalikust armastusest ja valgusest. Meie energia on piiritu, väsimatu ja ammendamatu. Peaks sa kunagi end väsinult tundma, võid meilt energiat laenata, selleks tuleb sul vaid mõttes taotlusesitada. Ära kunagi muretse selle pärast, et sa meid kurnad, sest meie energiavaru on lõputu nagu universum.

1. Hea hing, sa ei pea end muutma selleks, et olla armastatud või teenida armastust. Tõde on see, et sa juba OLED armastatud ja armastust vääriv. Mida enam sa seda omaks võtad, seda enam sa kiirgad Jumala armastavat energiat. Külgetõmbavuse tõeline võti ning heade suhete allikas on enda armastamine nii, nagu Jumal sind armastab. Korda endale ikka ja jälle: "Ma väärin armastust" ning peagi sa tunned, et see on tõsi.

7. Me teame, et mõnikord tunned sa end üksildaselt või teiste poolt vääriti mõistetuna, ning neil hetkedel koguneme me sulle eriti lähedale. Palun tea, et meie - inglid - armastame sind tingimusteta ja me näeme sinu sisemist ilu ja headust. Me oleme sinu sõbrad igavesti ja sa võid meie poole alati hüüda.

8. Meie, inglid, oleme kõikjal, kuhu sa lähed, ning kõiges, mida sa teed. Kui sa oled hirmunud ja kurb või tunned end üksildaselt, oleme me sulle eriti lähedal. Vaimses mõttes ei ole sa kunagi üksi. Loomulikult austame me su privaatsust ja vaba tahet ning oleme valmis aitama niipea, kui sa meie abi palud.

9. Naudi käesolevat hetke sõltumata sellest, mis sinu ümber parajasti toimub. Pole mõtet oma õnne tulevikku lükata, sest alati kerkib teemasid, mis sind eksitavad. Sa suudad ka praeguses hetkes head leida, kui selle endale eesmärgiks sead. Mida õnnelikum sa endal praegu lubad olla, seda enam õnne sa maailma lood.

10. Jah, me päris kindlasti kuuleme kõiki su palveid. Me tegutseme selle nimel, et neile vastata ja neid ellu viia. Meie inglitöö on kulisside tagune, sama peidetud nagu seemne idanemine mullapinna all. Seega sa ei märka kohe, et su palvele vastatakse. Kuid ära kaota usku, sest peagi sa näed, et see kõik tasus ootamist.

11. Kui sa kohtad numbrit 4, mõtle meile, inglitele, sest see on sümbol, mida me sulle saadame. Number neli on meeldetuletus, et sa pole kunagi üksi ja et me oleme alati sinu kõrval. Otsi number nelja kõikjalt ja sa hakkad neid peagi märkama. Nad satuvad sinu teele eesmärgipäraselt, et sa teaks - sinu üle valvatakse, sind juhendatakse ja sa oled armastatud. Väga armastatud!