Ajurveeda kehatüüp määrab ära, kuidas peaksid toituma ja elama

Toitumine . Olgugi, et toitumine sõltub paljus kehatüübist, kehtivad mõned reeglid siiski kõikidele. Söögi ajal tegele söömise, mitte nutiseadmete nuhkimise, telekavaatamise, raamatulugemise, nääklemisega. Mälu toitu aeglaselt ja süljega korralikult segades. Ära joo vahetult enne või pärast sööki, et mitte lämmatada seedetuld. Valge suhkur ja rafineeritud jahu on kurjast igale doshale

Erinevaid teste oma kehatüübi kindlakstegemiseks leiab internetist ohtrasti. Üks selline on ka SIIN - 60 küsimust emotsionaalsuse, harjumuste, une, lemmiktoitude, naha, juuste, tervisehädade ja muu kohta. Testisin ennast ka - oli päris kosutav lühiinventuur. Kisant lisab kommentaariks, et kui on hästi koostatud test ja küsimustele vastata ausalt, näitab ankeet ära inimese kehatüübi ehk kolme dosha praeguse seisu ja protsentuaalse suhte. Et teada saada, kas ja kui palju see sünnil saadust erineb ning tasakaalust väljas on või pole, tuleb sammud seada siiski asjatundja poole.

"Nende kombinatsioon on igal inimesel ainulaadne, karmaline. See saadakse sündides nii emalt kui isalt ning mõjutab kehaehitust, iseloomu, toidueelistusi, liikumisharjumusi, ainevahetust ja ka võimalikke terviseprobleeme ," selgitab Aurea ajurveeda tervisekeskuse juhataja Aivar Kisant iidse holistilise meditsiinikunsti saladusi. "Oma vata, pitta ja kapha on igal elundil, igal rakul. Samamoodi ka looduses igal aastaajal, hetkel ööpäevas. Kõike seda teades ja teadlikult arvestades saab end tasakaalus hoida ning elada võimalikult kaua terve ja õnnelikuna."

Uni. Magama on meie ajavööndis minna parim kell 22-23, et nagu kord ja kohus saaksid puhata närvi- ja hormonaalsüsteem, taastuda elujõud ehk praana ning puhastuda kehasüsteemid. Vaid kaphal võib unele sättimise aeg nihkuda südaöösse.

Jooga. Joogast peab ajurveeda väga lugu ning see on igas ajurveeda ravikeskuses üks teraapiatest. Siingi on omal kohal kehatüübile vastav lähenemine, sest erinevatele doshadele sobivad erinevad joogaasendid.

Vata kehatüüp

Vata elemendid on õhk ja eeter. Tema hoole all on kõik liikumised: veri, lümf, hingamine, närvisüsteem, ka mõtted. Vata asukoht on allpool naba. Vata-tüüp on õbluke, peene kondiga, kas pikemat või lühemat kasvu. Loomult on ta väle, kergesti vaimustuv, kiire mõistusega. Tal on rohkelt ideid, ent püsimatuse tõttu ei jõua ta paljut neist ellu viia.

Põhiprobleemid: närvisüsteem, sest ta ei hiilga stressitaluvusega ning kui elu kaootiline ka veel on... Muret võib olla ka kõhukinnisuse, liigeste, spasmide ja siin-seal esinevate valudega.

Toit: vata peab sööma sooja toitu, köögivilju kindlasti kuumutatuna. Toored puu- ja köögiviljad, eriti õunad, kapsad, oad - kõik, mis tekitab gaase, pole head. Küll on talle kasulikud magusad puuviljad, ka värskena. Samuti mesi. Piimatoodete tarvitamisega pole tal samuti probleemi. Vatat rahustavad soe, õline, soolane, hapu ja magus. Kibedat, mõru, teravat, külma ja kuiva toitu peaks ta vältima. Ravim- ja maitsetaimedest võib ta mõõdukalt kasutada kõiki. Süüa võiks vata-tüüp kolm kord päevas.

Jooga: liigutama on vata-tüüp tsuti laisk. Joogaasanatest on talle parimad sellised, millesse on kaasatud ka hingamine. Asendis võiks püsida kauem, kui ta seda tahaks. Vata vähendamiseks sobivad: sõdalaseasend Virabhadrasana, kolmnurkasend Trikonasana, paadiasend Navasana, kerepööre Marichyasana, lapseasend Balasana.

Pitta kehatüüp