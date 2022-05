Kas tervisetoit või mürk? 7 müüti soja kohta

+ Need anti-toitained muutuvad küpsetamisel ja hapendamisel ohutuks ega mõjuta inimest. Keetmine enne sojaubade tarvitamist on tavaline. Kaunvilju, näiteks ube ja läätsesid, polegi kombeks toorelt süüa. Kuigi trüpsiini inhibiitorite puhul on märgatud katseloomadel kahjulikku mõju, pole leitud samasugust mõju inimestele. Huvitaval kombel, fütiinhappel on olnud loomadele vähivastane mõju nii soole- kui rinnavähi puhul.

+ Inimesed, kes elavad riikides, kus tavapäraselt soja tarbitakse, näiteks Jaapan, on palju madalam infarkti risk. Uuringud kinnitavad pidevalt, et sojatoidud toovad kaasa nii üldise kolesterooli kui pahaks peetud LDL kolesterooli langemise ja hea kolesterooli HDL tõusu. Tooted, mis annavad vähemalt 6,25 g sojavalku ühel toidukorraga, lubatakse USA Toidu- ja Ravimiameti silti peale, et vähendab südamehaiguste riski. Alustades väherasvase madala kolesterooli sisaldava toitumisega, võib vähemalt 25 g sojavalku (terviktoidust) päevas vähendada infarkti riski.

Kultuurides, kus soja-toitude söömine on tavaline, näiteks Hiinas ja Jaapanis, esineb vähem südamehaiguseid, osteoporoosi ja vähki (näiteks rinna- ja eesnäärmevähki). See tähelepanek on viinud uurijad arvamusele, et sojas leiduvatel ainetel on vähivastased, vererõhku alandavad ja kolesterooli tasakaalustavad omadused, ühtlasi arvatakse, et soja pakub alternatiivi ka hormoonasendusravile.