Kehakeel reedab: märgid, mis näitavad, et naine on mehest huvitatud

Mis puudutab üksteisest huvitatud mehe ja naise omavahelist peent tantsu, esmakordset kohtumist ja flirti, kontrollivad olukorda naised – nemad on selle tantsu koreograafid. Kui naine sind tahab, saadab ta välja sellekohased signaalid. Millised on need kehakeele märgid, mille järgi saada aru, kas naine on huvitatud või mitte?