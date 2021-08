Eckhart Tolle: vabanemise võti peitub olevikuhetkes

Valgustumine mõttest kõrgemale tõustes

Kas mõtlemine pole selles maailmas ellujäämiseks vajalik? Mõistus on tööriist. Tööriistad on olemas, et täita teatud ülesandeid. Kui ülesanne on täidetud, paned tööriistad käest. Ma ütleksin, et suurema hulga inimeste puhul pole 80 kuni 90 protsenti mõtetest mitte ainult korduvad ega kasutud, vaid vigase ja sageli negatiivse sisu tõttu ka kahjulikud. Jälgi oma mõtteid ja veendud selles.

Mõtlemine raiskab eluenergiat. Sunduslik ehk kompulsiivne mõtlemine pole muud kui sõltuvus. Mis asi on sõltuvus? Lühidalt: suutmatus lõpetada. See paistab sinust tugevam olevat. Ja pakub ka näilist mõnutunnet - naudingut, mis alati agooniaks muutub. Miks me mõtlemisest sõltuvuses oleme? Sest te samastute sellega. Teie enesetunne sõltub mõttetegevuse sisust ja aktiivsusest, sest te arvate, et mõttetegevuse lõppedes lakkate ka teie olemast.

Elu jooksul kujuneb teil välja kultuurilisele ja isiklikule taustale vastav arusaam sellest, kes te olete. Nimetagem seda kujutluspilti egoks. See koosneb mõttetegevusest ja toimib vaid pideva mõtlemise puhul. Iga inimese jaoks tähendab ego erinevaid asju. Kõnealuses kontekstis mõtlen selle all vale-mina, mis on sündinud enda mitteteadvuslikust samastamisest mõtetega. Ego ei tunne olevikuhetke. Tähtsad on vaid minevik ja tulevik. Tõe niisugune moonutamine tuleneb sellest, et ego domineeritud mõistus ei toimi adekvaatselt. Ta püüab alati minevikku elusana hoida, sest kes sa ilma selleta oleksid. Ta projitseerib end pidevalt tulevikku, et olla kindel oma jätkusuutlikkuses, ja püüab leida seal vabanemist või eneseteostust.

Mõistus ütleb: "Kunagi, kui juhtub see, teine või kolmas asi, saan ma õnnelikuks, leian rahu." Isegi kui ego näib olevikust huvitatud olevat, ei märka ta seda. Ta saab sellest täiesti valesti aru, sest ta vaatab seda mineviku silmadega. Või siis taandab ta oleviku millegi saavutamise vahendiks ja see saavutus asub alati mõistuse kujutletud tulevikus. Jälgi oma mõtteid ja näed, et see on nii!