Kui ärevus matab enda alla

Võitlus olematu vaenlasega

Ärevus võib endast märku anda õige mitmel moel: valud rindkeres, pearinglus, südamepekslemine, hingamisraskused, iiveldus, kõhuvaevused, käte värisemine ja tasakaaluhäired. Ärevushäiret on nimetatud kaasaja moehaiguseks, kuna statistika näitab sellesse haigestumuse pidevat kasvu. Eks see häda ole inimkonda kimbutanud juba ajast-aega, kuid varem seda lihtsalt ei diagnoositud ega peetud haiguseks. Kuid ärevushäiret moega ühte patta panna on muidugi kohatu, kuna haiguslik ärevus võib olla väga piinav ning segada oluliselt igapäevast toimetulekut.

Iga inimese elus on kriitilisi olukordi, mis panevad südame pekslema või käed värisema. Sellised sümptomid pole midagi kahjulikku ega ohtlikku - see on keha loomulik reaktsioon ohu korral. Adrenaliinitase veres tõuseb, lihased pingestuvad, süda lööb tugevamalt ja kuna keha vajab rohkem hapnikku, siis hingamine kiireneb. Nii on loodus meid loonud, et suudaksime valmis olla võitluseks.

Kellega me võitleme? Probleem just selles ongi, et enamasti ei oska inimesed, keda ärevus enda alla matab, nimetada ühtegi vaenlast, isegi mitte ainsat probleemi, mis võiks sellise tugeva reaktsiooni esile kutsuda. Ärevus "lihtsalt tekib". Ja kui miski lihtsalt tekib ilma, et teadvustame põhjust, siis on väga keeruline midagi ette võtta. Suur osa ärevushäire käes kannatajaid on õppinud selle probleemiga lihtsalt elama ja matnud lootuse tervenemisele. Või süüakse antidepressante, kuid ka see ei ole pikas perspektiivis hea lahendus.

Kui ärevusseisund kestab pikka aega, hakkab füüsiline ja vaimne tervis kärisema - tekivad kroonilised lihaspinged ja unehäired ning nõrgeneb immuunsüsteem, kannatab enesehinnang, kaob elujõud ja võib välja kujuneda depressioon. Lõpuks tekib surnud ring, millest inimesel omapäi välja pääseda on ääretult keeruline.

Ärevuse põhjused