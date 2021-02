Energiavahetus: universum sätib kõik tasakaalu

Tänaseks olen päris palju tõestust saanud selle kohta, et energiavahetus, ükskõik millisel kujul, läheb lõpuks suuremalt jaolt ikka tagasi tasakaalu. Me ei pea muretsema, et keegi võttis rohkem või andis vähem. Selleks on Universum, kes sätib tasakaalu tagasi paika. Puuduolev osa võib tulla kõige ootamatust kohast ja üleliigne irduda kõige ootamatul momendil. Kindel on see, et andmine ja vastuvõtmine liiguvad ühel hetkel tasakaalu, millest duaaslses maailmas pole erilist pääsu.