Seitse tarkusetera küllusest, mida võiksid igapäevaselt meeles hoida

Lahkuse ja andmisega pole keegi kunagi vaeseks jäänud, sest selle taga voolab alati vaba külluse energia. Küll aga toidab ahnus puudusteadvust, sest selle taga valitseb hirm, et kõike pole veel piisavalt. Teine äärmus on ihnus, mille taga on hirm ilmajäetuse ees, et äkki on kõike ikka liiga vähe. Inimene, kes kunagi omale midagi ei luba ja ka teiste vastu on kade, paneb oma elu seisma. Ta ei raatsi ise elada ja ei paku ka teistele rõõmu. Selline elu on tühja elatud elu.

Peegelseadusest on räägitud söögi alla ja peale, kuid jah, enamikel juhtudel vastab see tõele, et kõik väline on sisemine ilu peegeldus. Näiteks, kui auto läheb katki, tuleks vaadata muuhulgas ka enda sisse, mis seal sees on katki. Sellised nagu me oleme seest, sellisena avaldub elu meie ümber. Ühed näevad kõike tumedates toonides, teised heledates, aga maailm on kõigil üks. Mina armastan öelda, et vastavalt sagedusele on vastavad kogemused. Kui sinu vaim on rahul, hing toidetud, füüsiline keha toetatud, siis muutub ka kõik väline tasakaalukamaks. Vali sagedust ja valid kogemuse.