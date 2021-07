Inimese sügavaim vajadus on olla armastatud

Ühtekuuluvus on eraldiseismise vastand, see on sügav vastastikune mõjutamine ning teise lubamine inimese kõige pühamasse paika. Ühtekuuluvus tähendab hingetoitu, hingelist toetust, mis teeb inimese arengu võimalikuks. Inimese identiteet kujuneb välja armastava ja ausa vastastikuse mõju tulemusel. Meie kujunemisprotsess sõltub lähedastest inimestest.

Vastastikuses suhtlemises areneb inimene edasi. Ta omandab terve arusaamise asjade proportsioonidest, sellest, millega ta ise hakkama saab ja milleks vajab teisi. Koos teistega elades on inimene kaitstud enesekesksuse eest. Enesekesksus seisneb selles, et inimene üritab ennast ise toetada, sest ta ei loodagi, et teised teda toetavad. Enesekeskne inimene ei ela rahus oma nõrkusega. Ta püüab nõrkust pidevalt peita, teeseldes, et ta teisi kunagi ei vaja. Enesekesksus on selline tugevus, mis põhineb nõrkuse eitusel. Ühtekuuluvus teistega kaitseb taolise väärastunud tugevuse eest.

Ühtekuuluvus on võimalik vaid seal, kus valitseb armastus. Seepärast võib öelda, et inimene on loodud elama armastuses. Ilma armastuseta ei ole elu. Ilma armastuseta ei kujune isiksusi. Kõiksuse ainus paik, kus isiksus saaks sündida, on armastus. Miks see nii on? Sest isiksuseks sündimine tähendab oma ainulaadsuse avastamist. See tähendab oma seesmise mina näitamist ja avamist mitte ainult teistele, vaid ka iseendale. Et me oleme haavatavad, on isiksuseks kujunemise eeltingimuseks armastus.

Igaühe sisimas peitub palju sellist, mis pole saanud avalduda ja ilmale tulla. See sündimata jäänud osa on tundmatu ja seega hirmutav. Oma tõelise mina sündides võtab inimene tundmatu osa käsile. Mis pole varem saanud avalduda, avaldub hingelise uuestisünni kaudu. Isiksuseks sündimise puhul ongi tegemist eelkõige sünniga. Ilmavalgust näeb midagi täiesti uut, ennekuulmatut, midagi värsket ja habrast.