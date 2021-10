Kas tead, kuidas nutitelefonilt paistev valgus mõjutab sinu aju ja keha?

Meie nutitelefonide, tahvelarvutite ja sülearvutite ekraanidelt kiirgav sinine valgus on midagi erakordselt võimsat. Selliste ekraanide valgustus on niivõrd tugev, et see on nähtav ka keset päist päeva. Öösiti on need ekraanid piisavalt eredad, et neid võiks võrrelda päikesevalgust kiirgava "väikese aknaga". Seetõttu ongi õhtuti mobiiliekraani silmitsemine üpris halb mõte - olgugi et seda harjumust on raske murda.