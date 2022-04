Igapäevased kosmeetikatooted - millise hinnaga loome oma ilu?

Tänapäeva teadus on vanarahvatarkust üritanud pikka aega naeruvääristada ja ignoreerida, kuid viimasel ajal leiab üha enam vanu kombeid ja meetodeid teadusliku tõestuse. Empiirilised andmed on pikkade katsetuste tulemus ja neid tasub arvestada.

Nahale määritavad ained jagunevad kaheks: need, mis imenduvad ja need, mis ei imendu. Kõik oleneb molekuli suurusest. Mida väiksem see on, seda tõenäolisemalt toimub imendumine. Mõningates olukordades on ka nahal elutsevad bakterid ainetele lammutajaks ja penetratsiooni abistajaks.

Kõige paremini imenduvad ioonilised ained vesilahustest. Looduslikud mudad, turvas, mineraalvesi. Ka vesi on väga hästi imenduv, temas on ju ainult 3 aatomit. Selle loetelu teine ots on miteimenduvad ained - ained, kus on ülisuured makromolekulid nagu kollageen ja hüaluroon, aminohapped jmt. Heal juhul seovad nad naha pinnale õhus leiduvat niiskust (kui nad just seda ise naha seest ei võta). Üldiselt arvatakse et moolimass 500 on see piir, millest alates imendumine küsitav.

Sünteetilised lisaained, mida kosmeetikatoodetesse lisatakse, on seal toote välimuse, säilivuse ja muude mittekosmeetiliste omaduste pärast. Neid ei ole meie kehal vaja, hullemgi veel, paljud neist on hästi imenduvad ja inimesele toksilised. Tasapisi hakatakse tootjate poolt mugavuse (toote "igavene" säilimine) pärast lisatud mürgiseid lisandeid ära keelama.

Parabeenid, mis võivad tekitada allergiat, vähki, löövet, suguhormoonide häireid, on nüüd lõpuks keelatud, kuid ikka võib neid müüdavates toodetes vahel kohata - on ju tooted ise valmistatud väga ammu. Säilitaja polüetüleenglükool (PEG) tekitab närvisüsteemihäireid, dermatiiti, sügelust.