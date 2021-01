12 tõhusat nippi, kuidas looduslike vahenditega külmetusest võitu saada

11. SU JOK teraapia. Selle põneva nimega teraapia looja on Lõuna-Korea teadlane Park Jae Woo. Korea keeles tähendab su käelaba ja jok jalalaba. Kuna kätel ja jalgadel asub kogu keha kaart koos kõikide elunditega ning sõrmedes ja varvastes algavad või lõpevad energiakanalid, saab neil olevaid punkte mõjutades mõjutada ka neile vastavaid elundeid. Mida siis tegema peaks? Kui tunned, et oled külmetanud või sul on külm, tõmba punase viltpliiatsiga sõrmede või varvaste peale punased jutid nagu pildil näha. Seejärel mähi end sooja teki sisse ja luba kehal üles soojeneda. Juba paarikümne minuti pärast võid tunda, et külmavärinad ja külmatunne on kadunud. Kodust välja minnes vea jutid muidugi vaid varvastele - kui sa just imestunud pilke ja tüütavaid küsimusi ei naudi.