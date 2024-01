Inimkond vananeb: millest sõltub sinu eluea pikkus?

Meditsiini edusammud on meie elu pikendanud ning selle tulemusena on rahvastikupüramiid muutunud püramiidist kuubiks. Kogu inimajaloo vältel on populatsioon moodustanud enam-vähem püramiidi: väikesed lapsed, keda oli kõige rohkem,moodustasid aluse ning iga järgmine vanusegrupp oli järjest väiksem.Aastal 1950 moodustasid alla viieaastased lapsed USA elanikkonnast11%, 45-49-aastased täiskasvanud 6% ja üle 80-aastased1%. Tänapäeval on meil 50-aastaseid sama palju kui viieaastaseid. Kolmekümne aasta pärast üle 80-aastaste ja alla viieaastaste hulk võrdsustub. Sarnast mustrit võib täheldada kogu industrialiseeritud maailmas. Vähesed ühiskonnad on suutnud uue demograafilise olukorraga kohaneda. Oleme harjunud mõttega, et pensioniiga algab 65-aastaselt - see oli mõistlik mõte siis, kui üle 65-aastased moodustasid tillukese protsendi elanikkonnast, ent nüüd, kui nende osakaal hakkab lähenema 20 protsendile, muutub see mõte üha kõlbmatumaks. Inimesed säästavad vanaduspõlveks vähem kui ühelgi teisel perioodil Suurest depressioonist alates. Üle poole väga eakatest elab ilma abikaasata, samuti on meil tänapäeval vähem lapsi kui kunagi varem, ometi ei mõtle me praktiliselt üldse sellele, kuidas me oma hilistel eluaastatel üksi hakkama saame.Sama palju muret tekitav ja palju vähem tuntud tõsiasi on see, et meditsiin on iseenda tekitatud muutustele üpris aeglaselt reageerinud ega ole suutnud kogunenud teadmisi selle kohta, kuidas vanaduspõlv paremaks muuta, kuigi hästi rakendada. Eakas elanikkond kasvab kiiresti, kuid meditsiinisüsteemi poolt välja õpetatud sertifitseeritud geriaatrite arv on näiteks USAs aastatel 1996-2010 veerandi võrra vähenenud. Avalduste arv sisehaiguste residentuuri on järsult langenud, samal ajal kui näiteks plastilisse kirurgiasse ja radioloogiasse on konkurss rekordiline. Osaliselt on see seotud rahaga - geriaatria ja sisehaigused kuuluvad meditsiinis kõige kehvemini tasustatud erialade hulka. Ent osaliselt, tunnistame sedavõi mitte, tuleneb see sellest, et paljudele arstidele ei meeldi eakate eest hoolitseda. "Paljudes arstides tekitab geriaatria vastumeelsust, sest neil puuduvad "tudidega" toimetulemiseks vajalikud oskused," selgitas geriaater Felix Silverstone mulle põhjuste tagamaid. "Tudi on kurt. Tudil on kehv silmanägemine. Tudi mälu võib olla mõnevõrra halvenenud. Tudi puhul tuleb tempo alla võtta, sest ta palub teil teie juttu või küsimust korrata. Ning Tudil ei ole mitte lihtsalt üks suur kaebus, vaid viisteist suurt kaebust. Kuidas, pagana päralt, nende kõigiga toime tulla? Teema kasvab teil üle pea. Peale selle on tal mõned nendest hädadest olnud juba ligi 50 aastat. Haigust, mis on olnud 50 aastat, ei saa naljalt välja ravida. Tal on kõrgevererõhk. Tal on diabeet. Tal on artriit. Ühegi selliste haigustega patsiendi eest hoolitsemises ei ole midagi glamuurset." Sellise olukorraga tegelemiseks on siiski olemas oskused, professionaalne oskusteave. Selliseid probleeme ei pruugi olla võimalik lahendada, kuid neid saab ohjata. Ma ei mõistnud selle oskusteabe olemust ja tähtsust meie kõigi jaoks täielikult enne, kui külastasin oma haigla geriaatriakliinikut ja nägin, mis tööd arstid seal teevad.