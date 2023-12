Osho: elukunsti saladus on elada täie teadlikkusega

Lõpetamata asjad

Kui sa soovid midagi, mida sul pole, siis see iha häirib sind senikaua, kui see on täitmata. Kui kõik ihad surevad, miks peaks siis inimene maailma tagasi minema? Ent sa tuled tagasi, sest sured rahulolematuna. Ja seda juhtub mitu korda. Sa oled ikka veel huvitatud maisest õnnest; ikka veel hüüavad sulle ihad: "Kuhu sa lähed? Tule tagasi!" Keegi ei saada sind siia maailma tagasi, sa tuled ise oma ihade tõttu. Sa naased ise, tuled üle oma ihade silla. Ilma oma endise kehata, aga sa tuled tagasi sellesama meelega ja alustad oma teekonda otsast peale. Sa sisened teise üska ja kordad sedasama rutiini.

Seni, kuni surm on ainult vahend teiseks sünniks, pole see tegelikult päris surm. Müstik Kabir ütleb, et see on "vaegsurm". See on ebaküps surm, see pole täielikult küps. Sa pole veel suureks kasvanud. Sa pole veel saanud targaks ega surnud küpset surma. Tarkus ei pruugi tingimata käia käsikäes vanadusega. Juuksed muutuvad asjade loomulikus käigus halliks, ent targaks saamisel ja juuste halliks minekul on suur vahe. Tarkus tuleb alles siis, kui inimese ihad jäävad vanaks ja murenevad, ainult siis, kui ihasid enam pole.

Loomad jäävad vanaks, puud jäävad vanaks ja sina oled samuti ühelpäeval vana. Ühel päeval sured ka sina. Ent inimene, kelle ihad vanaks jäävad, see inimene, kes teab, mis ihad on, see inimene, kelle ihad surevad, on saavutanud tarkuse. Sellise inimese surm on täiesti teistsugune. Kabir sureb, Buddha sureb ja sina sured samuti, ent sinu ja Kabiri surma vahel on kvalitatiivne erinevus, samuti sinu ja Buddha surma vahel. Kabir ütleb, et kõik siin ilmas surevad, aga mitte keegi ei sure õigesti. Ta ütleb sama, mida kõik valgustunud inimesed on öelnud - suremine on kunst.