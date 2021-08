Emotsioonid ja isud: söömine ei päästa sind trööstitust meeleolust ja üksindustundest

Sa ei pea emotsioone lahterdama keelatuteks ja lubatuteks, nad kõik on lubatud. New age'i teooriatest võib jääda mulje, et "arenenud" inimese kohustus on olla üksnes positiivne, kuna negatiivsed tunded näitavad madalat arengutaset. Niimoodi suhtudes ei ole võimalik jõuda täieliku enesearmastuse ja aktsepteerimiseni. Võib-olla on sulle lapsest saati õpetatud, et "meie peres vihane ei olda". Seepärast oled viha alla surunud ja teeselnud, et sinul seda "nähtust" ei eksisteeri. Tegelikult on mõõdukas ja teisi otseselt mittekahjustav viha loomulik tunne. Võta viha kui hoiatavat punast signaallambikest auto armatuurlaual. See on sinu sisemine märgutuli selle kohta, et miski ohustab sinu väärtussüsteemi või isegi eksistentsi.

Kuidas sa reageerid, kui mõni sinu jaoks oluline vajadus on pärsitud? Kas söandad öelda, et oled solvunud või et miski tegi sind kurvaks? Mida teed, kui oled segaduses või tunned end nurka surutuna? Mille peale sa viimati ärritusid või nördisid? Kuidas väljendad oma vastumeelsust? Kas oled saanud kaotuste puhul piisavalt tunda leinatunnet?

Kui asi on nii, siis peaks dieedi alustamise asemel tegema kindlaks, mis su hinge parasjagu vaevab ja end sellest vaevast vabastama. Juhtub sageli, et enesesse ei osata ega julgeta vaadata. Ei osata sellepärast, et lapsest saadik on keegi teine öelnud, mida sa vajad ja kuidas sa ennast tundma pead. Ei julgeta, sest tundmatu hirmutab - las jääb parem kõik nii nagu seni, sest äkki läheb veel hullemaks.

Kumb oli enne, kas stress või ülesöömine? Uuringute tulemused vastavad, et algpõhjus on stress. Miks? Üks võimalikke põhjusi on rottidega tehtud katsetest selgunud asjaolu, et stressi korral hakkab keha tootma valuvaigistavaid aineid, mis samal ajal stimuleerivad ülesöömist. Niisiis, kui sa ei märka oma valu, siis jääb tähele panemata ka see, et kõht on piisavalt täis.

Sageli öeldakse eneseõigustuseks, et ei taheta oma avameelsusega teistele haiget teha. Rohkem on aga põhjus suures hirmus, et "mind ei armastata, kui nähakse, milline ma tegelikult olen, mida ma tegelikult tunnen". Sellise inimese tunneb ära sellest, et ta arutab meelsasti võõraid probleeme, aga tal pole vaprust jagada enda omi. "Minuga on kõik korras!" ütleb ta ka siis, kui abikaasa kodus alandab või pikka aega kestnud üksindustunne teeb kurvaks. Niimoodi suhtudes on ta osa endast lukku keeranud ja topib lukuaugust väljaimbuvad emotsioonid toiduga kinni. Aga probleem ei kao kusagile.

Erinevad emotsioonid isude taga

Mitte ainult need inimesed, kes on hädas kehakaaluga ja dieete peavad, ei ole kogenud emotsionaalset söömist, vaid erilised isud võivad aeg-ajalt tabada ka neid, kes tavaliselt söövad lihtsalt näljatunde pärast. Psühholoog Doreen Virtue on põhjalikult tegelenud oma patsientide söögiisude analüüsiga ja leidnud, et isud teatud toitude järele on seotud kindlate emotsioonidega. Oma raamatus "Painav söögiisu" kirjutab ta, et hirmu, viha ja pinge korral tõmbavad inimest just soolased ja krõbedad või ka krõmpsuvad suupisted. Selle seletuseks on, et kõva tekstuur võimaldab vabaneda lõualuudesse kogunenud pingest. Toore köögivilja või soolapulga närimise juurde käiv ragin ja krõmpsumine asendab tegelikkuses ellu viimata jäänud soovi pahameele põhjustajale koht kätte näidata. Esimene küsimus sellist isu märgates võiks olla: "Mis mind vihale ajas?" Edasi võid endalt uurida, kas see on ainus võimalus - valada oma viha välja hammastega kõva toitu ragistades. Äkki saad söömise asemel vihastava olukorra lahendamiseks midagi muud ette võtta?