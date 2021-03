Valmistu kevadpühadeks vanarahva traditsioonide kohaselt

Urbepäeva ja munapüha vahele jääva vaikse, suure või suuripühi nädala ehk urbepäevade kombestik ja tähendus viitab valdavalt põlisele kevadpühale. Urbepäevadel, niisamuti kui hingedeajalgi, on nõutud vaikust. Ei tohi puid raiuda, pesu kolkida, pidu pidada ega ülepea mingit mürarikast toimetust ette võtta. Näiteks Lüganusel ei lubatud vaiksel nädalal laeva parandada, ehitada, ega vette lasta. Ka lapsi on manitsetud vaiksemalt mängima. Hingedele viitab ka ubade-herneste keetmine söögiks ning Emmastes öeldud tarkus, et suurel neljapäeval ja reedel ei tohi toitu laualt koristada.

Vaiksel nädalal on üldiselt lubatud möödapääsmatud ja pühade ettevalmistusega seotud toimetused. Näiteks on Lõuna-Maavallas suurt nädalat, eriti aga selle neljapäeva peetud suurpuhastuse päevaks. Olgu meenutatud, et neljapäevast päeva on varem ka muidu peetud õigeks saunapäevaks.