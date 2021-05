Kuidas hoida oma elumahlasid ehk ojas'd armastusega?

Ojas'e olemuslik ülesanne on hoida organismi tasakaalus ja töökorras. Samuti loob ta meie aura, vahendab meele ja keha omavahelist suhtlemist ning kontrollib immuunsust. Kõigest sellest, mida me hingame, sööme ja meeltega endasse ammutame tekib esmalt prana ehk eluenergia. Kui prana liigub organismis tasakaalustatult ja on oma keskmes, saab tejas ehk prana transformeerija ojase'ks oma tööga hakkama nii, et tulemuseks on võimalikult palju kvaliteetset elumahla - parim hoolikalt väljavalitud kogum kõigest sellest, mida oleme aja jooksul varunud õhust, toidust ja kogemustest.

Ojas olemus on aga väga õrn ja teda on kerge kahjustada. Meele tasakaalutus on siin kõige olulisem, sest just meel teeb valikud, millist õhku hingame, millist toitu sööme ja kuidas me välismaailma kogeme. On väga oluline olla teadlik oma tegevustest. Seda eriti tänapäeval, kus ümberringi on palju värvilisi ahvatlusi ja meelt püütakse igapäevaselt viia osavate müügitrikkide abil valedele radadele jalutama. Oma keskmest eemaldudes hakkame ihaldama asju, millel tihti puudub otsene seos meie reaalsuse ja tegelike vajadustega. Kui meel läheb rändama on ojas kurnatud, sest eluenergia on keskendunud illusioonidele ja ihadele väljaspool meie südametarkuse keset. Olgu see siis midagi, millesse oleme üleliia kiindunud või hoopis kardame. Prana eemaldumine kehast kuivatab elumahlad sõna otseses mõttes ära ning võimendub hoopis Vata energia, mis õhu elemendina juba loomuomaselt püüab laieneda väljapoole. Üleliigne Vata loob alati stressi ja ärevust ning tema põletamisjärgses kogumis ei leidu tavaliselt midagi mõistlikku ojas'e tarvis ladustamiseks.