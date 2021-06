TEE TESTI | Kas oled ülitundlik inimene?

Uuringud on tõendanud, et ebaharilikes tingimustes võime olla õnnetumad, samal ajal harilikes tingimustes aga väga õnnelikud: üks uurimus näitas, et pingelises olukordades tugevalt reageerivate laste (= ülitundlike laste) haigestumiste või nendega juhtuvate õnnetuste hulk oli teiste lastega võrreldes suurem. Ent normaalses ja tavalises keskkonnas oli nende haigestumiste ja õnnetustesse sattumisehulk väiksem.

Seda iseloomujoont on kirjeldatud ka selliste sõnadega nagu vaoshoitud, murelik või uje. Need sõnad kirjeldavad ainult, mida näevad teised, samas kui ülitundlik inimene tunneb end üksildasena ja ebaturvaliselt. Selline kirjeldus ei arvesta, et kuigi ülitundlikel inimestel võib teistega võrreldes tulla ette rohkem probleeme ja väljakutseid, suudavad nad rahulikus ja toetavas keskkonnas olla sisimas väga õnnelikud.

Ülitundlikkus ei ole uus avastus. Seda on lihtsalt nimetatud teisiti, näiteks introvertsuseks. Ideed "ülitundlikust inimesest" on tutvustanud ja kirjeldanud Ameerika psühholoog ja teadlane Elaine Aron. Ta räägib sellest, kuidas ta ise uskus, et introvertne ja ülitundlik tähendab ühte ja sama, kuni mõistis, et 30% ülitundlikest inimestest on sotsiaalselt ekstravertsed.

Hinnanguliselt on iga viies inimene ülitundlik. Nii inimeste kui ka kõrgemate loomaliikide hulgas on võimalik eristada kahte tüüpi: ülitundlik ja jõulisem - viimased on riskialtimad ja enesekindlamad. Nii nagu inimesi eristatakse soo järgi, saame neid eristada ka nende kahe tüübi alusel. Erinevus kahe tüübi vahel näikse mõnikord olevat soolisest erinevusest suurem.

16. Mul on tunne, et mitme asja korraga tegemine on minu jaoks raskem kui teistele: näiteks on minu jaoks kurnav kellegagi vestelda, ise samal ajal internetis surfates.

11. Viha, isegi siis, kui see pole suunatud minu vastu, on väsitav.

5. Ma tean, et elus on rohkemat kui see, mida me näeme ja kuuleme.

36. Mulle meeldib kogeda uut, kui ma pole selleks ettevalmistunud.

37. Ma tunnen end hästi, kui saan oma tahtmise teisi üle trumbates.

38. Suhtlemine mind ei väsita. Heas õhkkonnas võin ma suhelda terve päeva järjest ilma pausideta.

39. Mulle meeldivad ellujäämiskursused.

40. Mulle meeldib pingeline töö.

41. Kaldun arvama, et inimesed on ise süüdi selles, kui nad tunnevad end halvasti.

42. Tavaliselt on mul palju energiat ja minu tuju ei riku see, mis toimub ümberringi.

43. Sageli olen ma üks viimastest, kes peolt lahkub.

44. Asjad kulgevad omasoodu ja ma ei muretse väga palju.

45. Mulle meeldib näiteks veeta nädalalõpp koos oma sõbraga suvilas ja ma ei pea olema üksida, et puhata.

46. Mulle meeldib, kui sõbrad tulevad külla ette hoiatamata.

47. Ma ei vaja palju und.

48. Mulle meeldib ilutulestikku lasta.

Liida kokku.

Küsimused 1-35 moodustavad 1. grupi. Liida 1. grupi vastused. Kui sa vastasid kõikidele küsimustele 1, tuleb summaks kokku 35. Küsimused 36-48 moodustavad 2. grupi. Liida 2. grupi vastused. Vastates kõikidele küsimustele 2, on summaks kokku 26. Nüüd lahuta 1. grupi summast 2. grupi summa. Ülal toodud näite põhjal tuleb vastuseks 9. Number, mille sa saad, näitab, kui tundlik sa oled. See jääb kusagile vahemikku miinus 52 kuni 140: mida suurem on su number, seda tundlikum sa oled. Kui su vastus on suurem kui 60, oled sa tõenäoliselt ülitundlik. Tulemused varieeruvad ka vastavalt tujule, mis sul testitegemise hetkel on. Test annab üldise ülevaate sinu tundlikkusest, ent seda ei tasu üle tähtsustada.

Katkend pärineb kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Ilse Sandi raamat "Armastades Ennast. Teejuht ülitundlikele ja teistele õrna hingega inimestele."

See raamat on mõeldud neile, kes vahetevahel tunnevad, et sellise ideaaliga võrreldes oleks neil justkui midagi viga. Raamat on kirjutatud ülitundlikele ja teistele õrna hingega inimestele, keda neid ümbritsev keskkond mõjutab rohkem, ent kelles on peidus paljutki, millest nad ise sageli pole teadlikud.

Raamat räägib sellest, mida tähendab olla õrn ja tundlik, kuidas seda kogeda ja kuidas kasutada tundlikkust oma elus positiivselt ära. Raamatus õpetatakse, kuidas oma elu paremini piiritleda, tunda rõõmu asjadesse süüvimisest, oma rikkast sisemaalimast ja kohalolekust siin ilmas.

Raamatu lõpus on Taanis väljatöötatud test ülitundlikele inimestele. Lisaks on toodud ka tegevused, mis aitavad sinul kui õrna hingega inimesel kindlustada oma heaolu.

Raamatu autor on psühhoterapeut, teoloog ja endine kirikuõpetaja. Ka tema peab ennast ülitundlikuks ning tunneb end samuti justkui lõksus teiste, kiiretempolist elu elavate inimeste keskel, sest ülitundlikele inimestele ei sobi selline tempo. Samas ta teab, millist rõõmu valmistab oskus elada omas tempos ja kasutada oma sensitiivseid võimeid.

Raamat on mõeldud ka psühhoterapeutidele, psühholoogidele ja teistele nõustajatele, samuti ülitundlike inimeste sugulastele ja sõpradele.

Ilse Sandist

Ilse Sand on Aarhusi Ülikooli lõpetanud teoloog, kes kirjutas oma magistritöö C. G. Jungist ja Søren Kierkegaardist.

Ta on õppinud erinevaid psühhoteraapiameetodeid ning on Taani Psühhoteraapia Liidu liige. Töötanud mitmeid aastaid Taani rahvusliku kiriku all koguduse pastorina, on ta praegu tegev mentori, koolitaja, lektori ja terapeudina.