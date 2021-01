Kõrge C-vitamiini tase hoiab ära insuldi ja infarkti

Jaapanis läbi viidud uuringu käigus selgus, et inimestel, kel on veres kõrgem C-vitamiini tase, on tervelt 70% väiksem tõenäosus saada insulti. Sama hüpoteesi kinnitas ka Soomes 2002. aastal tehtud teadustöö, mis näitas, et madalama C-vitamiini tasemega inimestel on ligi 2,4 korda suurem insulti haigestumise risk.

Kaasaegses meditsiinis kasutatakse infarkti ja insuldi ennetamiseks verevedeldajaid (Marevan ja co). Järjest suuremat populaarsust kogub ka väikestes doosides manustatav nn. südameaspiriin. Samas ei puudu neil ravimitel sarnaselt teistele medikamentidele tõsised kõrvaltoimed. Nii näiteks tõestasid uuringud, et aspiriini pidev manustamine tõstab vanusega kaasneva maakula degeneratsiooni ehk kollatähni kärbumise ohtu, mis on eakatel üheks sagedasemaks pimedaks jäämise põhjustest.

Kuidas C-vitamiin meid siinkohal siis aidata saaks? Väga. Teatavasti on meie veresooned tehtud sidekoest, mille üheks olulisemaks komponendiks on kollageen. Küllaldane kogus C-vitamiini on aga kvaliteetse kollageeni sünteesi üheks võtmefaktoriks. Muu kasuliku kõrval on C-vitamiinil ka verdvedeldav toime. Ja lõpetuseks ei tasu ära unustada fakti, et C-vitamiin on oluline antioksüdant, mis aitab kahjutuks teha organismis pidevalt tekkivaid vabu radikaale. C-vitamiin kaitseb meie keha sõna otseses mõttes läbiroostetamise ehk korrodeerumise eest.