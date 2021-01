Ajurveeda nipid ja retseptid, et talv tervelt üle elada

Ja saabuski talv. Miks ühed meist rõõmustavad, aga teised tunnevad end justkui maadligi olevat ning loevad päevi uue kevade alguseni? Nii nagu igal looduses eksisteerival objektil on temale omane individuaalne energia, nii on ka igal inimesel teatud element olemuslikul tasandil ülekaalus. Sõltuvalt igaühe sisemaailmast ja välisest keskkonnast see kas võimendub, taandub või on tasakaalus. Väliselt mõjutavad meid kõiki - olenemata individuaalsetest eelistustest - alati aastaajad. Isegi need, kelle jaoks talv on lemmikaastaaeg, peaksid olema teadlikud, mis toimub meie keha ja meelega looduse reeglite kohaselt. Need, kelle jaoks talv ei ole midagi muud kui üks "üleelamist vajav periood" peaksid erilist tähelepanu pöörama nii oma keha kui ka meele toitmisele. Ajurveedal on siin varuks mõned väga head ja praktilised nipid.

Elementide tasakaal

Ajurveeda mõtlemise loogika on üldises plaanis väga lihtne. Kõik energiad (loodusjõud) koosnevad viiest elemendist (maa, vesi, tuli, õhk ja eeter). Igaüks neist esindab omakorda kombinatsiooni kahekümnest erinevast omadusest (näiteks külm ja kuum). Olles teadlik, milline omadus on ülekaalus, saame seda hõlpsasti tasakaalustada tema vastandiga. Talvekuudel detsembrist kuni veebruarini on ülekaalus kapha'le omane energia, mille omadused on külm, suurenenud niiskus (vihm ja lumi), raskus (madal päike), üldse kõigi protsesside aeglustumine. Loodus on selle teadlikult ette näinud puhkuseks, sissepoole pöördumiseks ja järelemõtlemiseks, näiteks ka talveuneks mitmete loomade jaoks. Siin on väga oluline enesele teadvustada, et nii loodus toimibki ning inimene olles looduse osa peab end sellele kohandama nii, et madal päike õues säraks kõrgel põues.

Toida seedetuld