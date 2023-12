Kas lubad endale vaikuse nautimist?

Kõik soovijad on ruumis koha leidnud ja meditatsioon võib alata. Alustuseks jagab vabatahtlik pikalt ja põhjalikult portugalikeelseid juhiseid, seejärel loetakse palveid. Kõlaritest kostab kohalik vaimse värvinguga muusika . Sulgen silmad ja lõdvestan keha. Miski häirib mind. Sätin end mugavamalt istuma ja keskendun hingamisele. Miks on mul ometi nii keeruline välisest maailmast iseendani jõuda? Ühtäkki taipan: siin pole vaikust! Aina uued juhtnöörid ja palved, muusika vahet pidamata... Olen viimastel aastatel sättinud oma elu nii, et saan olla piisavalt omaette, eemal mürast, sõnadest ja tühjast askeldamisest. Üha rohkem olen oma sisemised vastuvõtjad häälestanud vaikusele. Tunnen siin sellest puudust. Paradoksaalne, et tervendamis- ja meditatsioonikeskuses jääb vajaka vaikusest?! Aga küllap vajavad tänapäeva inimesed pidevat juhendamist, suunamist ja tagant torkimist, sest kust nad muidu teavad, kuidas oma elu elada. See sai nüüd pisut sarkastiline, aga kui, silmad lahti, elus ringi käia, siis just niisugune pilt paistab. Kogu selles sõnade ja muusika virr-varris vaikust igatsedes tuleb mul silme ette "lõpmatusse avanev kuur, mille tagasein on ära kukkunud" Valdur Mikita "Lingvistilisest metsast". Lugesin seda raamatut lennukis Brasiiliasse sõites ja see pilt jäi mu silme ette. "Seal ilma seinteta ruumis meeldiks mulle vaikides seista ja kuulatada, kuidas rooste närib jalgratta lenkstangi." Säärane kodune kuuritagune vaikus on mulle tähtis ning sisemiseks tasakaaluks ja hingerahuks vajalik.

Seisan Dom Inácio de Loyola casa hallis järjekorras, et pääseda maailma kõige võimsama elava meediumi João de Deus, eestikeeli Jumala Johannes (kodanikunimega João Teixeira de Faria) vastuvõturuumi ja võtta sisse koht mediteerijate seas. Meedium João de Deus on vaimolendite (siin nimetatakse neid entities) abil Brasiilias Abadiania linnas juba neli aastakümmet viinud läbi tuimestuseta ja veretuid füüsilisi lõikusi ning silmale nähtamatuid spirituaalseid operatsioone.

Kui vaikime ja loobume sahmerdamisest-sooritamisest, saame lahti lasta sellest minast, kellena end maailmale ja ehk ka iseendale esitleme. Pole mingit tarvidust selgitada, kiruda, õigustada või põgeneda! Just seda me oma peas pidevalt teeme - kirume teisi, esitame aina mahlakamaid argumente otsides "kaitsekõnet" või õigustame endale otsuseid, mida pärast vastuvõtmist oleme jõudnud kahetsema hakata. Vaikuse hõlmas jõuame enese ja maailma suhtes äratundmisele, jaksame märgata, mis on meie jaoks tõeliselt hea ja õige. Selle kohta võib ka öelda: leiame Jumala iseendas.

Istume mehega Abadianias oma pousada ehk külalistemaja terrassil hommikusöögilauas. Kuna ärkasime vara, siis on laua taga peale meie kahe veel vaid üks noormees. Nii kaua, kui noormees endale sööki ette tõstab, laulab ta rõõmsat hispaaniakeelset laulukest. Tore! - inimesel on hea tuju. Aga söögi ajal on laulda keeruline ja nii nihverdab ta mõnda aega närviliselt ning küsib siis, ega meil pole midagi selle vastu, kui ta paneb oma telefonist some nice music. Vaikust taluda on keeruline. Vaikselt iseendaga jäädes tekivad igasugused mõtted, tunded ja meeleolud, pinnale tõusevad allasurutud hirmud ja kahtlused. Sees on segadus ja ebakindlus, millega on raske toime tulla. "Kui vaikus karjub, tuleb seda veelgi valjema müraga lämmatada," on öelnud Erich Maria Remarque.

Vaikust käsitletakse kõige rohkem muusikas. Vaikus on muusika loomulik osa, mis täidab helidevahelist ruumi ja eristab helisid üksteisest. Ameerika avangardhelilooja John Cage lõi eelmise sajandi 50-tel teose "4'33''", mis polnudki muu, kui neli minutit ja kolmekümmend kolm sekundit absoluutset vaikust. Ma kujutan ette,kui keeruline on tänapäeva inimestel sellist teost kuulata! Me peame müra, nii füüsilist kui vaimset, milles pidevalt elame - liiklushääled, uudised, reklaamid, taustamuusika, jututoad, säutsud ja tühi loba - iseenesestmõistetavaks. Heli me igapäevase elu taustal on muutunud nii valjuks ja katkematuks, et kui sellesse voogu mõnikord vahe tekib, siis muutub meel ärevaks. Midagi on valesti!

Vaikuse varjus on hea leida üles oma kese. See aitab jääda rahulikuks ja keskendatuks hoolimata sellest, mis me ümber toimub. Olen seda hoolega harjutanud: pahameelt tundes hoian keele hammaste taga ja võtan korraks aja maha, et saada iseendas selgusele. Selline paus loob ruumi, milles mõista, kus on mu ärrituse põhjused ja kas olen olukorrale jälle värvi lisanud (kindlasti olen!). Pärast säärast pausi on mu enesetunne rahulikum ja reaktsioon sellevõrra sisukam ja asjakohasem. Rahunenuna suudan paremini ka teist inimest kuulata ja süüdistamise või õigustamise taga tema hääles hirmu- või murenooti tähele panna.

Siin on üks kasu veel: vaikuses oma emotsioone uurides saab õige ruttu selgeks, et need on üksnes mööduvad tormi-iilid, millel me laseme enda sees segadust tekitada, end valitseda ja oma käitumist juhtida. Selline vaikne uurimine päästab meid emotsioonidesse uppumisest, aitab nendega tasakaalukalt toime tulla ja tee oma rahulikku keskmesse leida.

Kui eespool oli juttu, et heli sünnib vaikusest, siis sama on ideedega. Minu parimad mõtted on end ilmutanud just mediteerimise või õues kõndimise ajal, toredad taipamised on tulnud siis, kui võtan endale aega, eraldun vaiksesse nurka ja loen süvenenult mõnd head raamatut. Holistilises regressiooniteraapias lebab klient kinnisilmi voodil ja rändab vastuseid otsides enda sisemaailmas. Vajalik lahendus käes, ei hakka me kliendiga kohe seda pulkadeks arutama, sest rääkides suuname tähelepanu (ja sellega koos ka energia) endast välja ja, nagu üks terapeut kunagi tabavalt ütles, "laseme väärtuslikul leiul hääle uste kaudu haihtuda". Selle asemel lubame kõigel, mis sügavusest pinnale kerkis, lihtsalt olla, kehas ja vaimus oma õige koht leida. Vaikus aitab selgusel püsima jääda.