11 inspireerivat mõtet rahust

Kui me ei leia rahu iseendas, siis pole mõtet seda ka mujalt otsida. - François de La Rochefoucauld, prantsuse kirjanik

Küsimus, kas rahu kestab igavesti või mitte, ei ole veel kedagi maailmas takistanud rahu sõlmimast. - Otto von Bismarck, Preisi riigitegelane

Teil on vaja juurutada endassse harjumus olla õnnelikud ja rahunenud. Te ilmselt olete näinud väikesi lapsi, kes naeravad ja on õnnelikud vaatamata sellele, et nad kukkusid ja said haiget. - Sri Sri Ravi Shankar, vaimne juht ja humanist

Rahu on ajavahemik, mis kulub petmisele kahe sõja vahel. - Ambrose Bierce, ameerika kirjanik

Kui minust on olnud kasu, kui ma olen saanud veidi rohkem aimu sellest, milline on ülim hüve, kui ma tunnen endas jõudu püüelda mõtte ja teoga suuremate saavutuste poole, kui minus on rahu iseendaga, siis on see päev korda läinud. - Alex Noble

Kunagi pole olnud head sõda ja halba rahu. - Benjamin Franklin, ameerika teadlane ja filosoof

Ma olen täiesti kindel, et Teadmised ja Rahu võidavad Teadmatust ja Sõda, et rahvad viimaks ühinevad, mitte selleks, et hävitada vaid õpetada, ning tulevik kuulub neile, kes kannatava inimkonna heaks kõige rohkem on teinud. - Louis Pasteur, prantsuse keemik ja mikrobioloog

O rahu! Kui mitu sõda on sinu nimel võideldud. - Alexander Pope, inglise luuletaja

Rahu pole olukord, mis saavutatakse sõja läbi. - Antoine de Saint-Exupéry, prantsuse lendur ja kirjanik

Pole vaja mäe tippu, et otsida rahu, ega ka suurde linna, et leida kära; mõlemad peituvad meie enda sees. - Romano Battaglia, itaalia kirjanik

Pärast mitmete ohtude ja raskuste läbi kannatamist sain ma lõpuks tagasi meelerahu ning taipasin, et pean alatiseks poliitikaga hüvasti jätma. - Sallustius, rooma ajaloolane

