Just need on omadused, mis teevad mehest hea isa

1. Ta oskab distsiplineerida. Hea isa armastab oma lapsi, kuid ei lase neil karistamatult pahategusid korda saata. Ta juhendab ja õpetab neil vahet tegema õigel ja valel ning teeb seda sõnade, mitte rusikate abil. Samuti ei premeeri isa oma lapsi tegude eest, mis on iseenesestmõistetavad, näiteks oma toa koristamine, viisakas olemine ja võimetekohaselt õppimine, sest need on elu põhitõed, mitte lapsepoolne suur vastutulek.

2. Ta lubab lapsel vigu teha. Hea isa mõistab, et lapsed on samuti ainult inimesed ning ka neil on omad vead. Samuti teab hea isa, et eksimine käib suureks kasvamise juurde ning vead on head õppetunnid tulevikuks. Aga andestamise juures oskab isa lapsele selgeks teha ka selle, et vastutustundetu käitumine, hooletus ja lauslollus ei ole aktsepteeritavad.

3. Ta on avatud meelega. Hea isa mõistab, et nii lapse kui tema enda vaated ja arusaamad võivad ajas muutuda ega suru oma tahtmist tingimata peale. Näiteks on hea isa võimeline aru saama, et abielueelne seks ei ole enam täistabu, isiklikest teemadest räägitaksegi avameelsemalt ning noorte muusikamaitse ja sõnavara on hoopis teistsugune kui 35 aastat tagasi. Ja ta lepib sellega.

4. Ta õpetab lapsi asju ja inimesi hindama. Hea isa ei luba lapsel midagi iseenesestmõistetavalt võtta. Õhtusöök laual, hea haridus, korralik kodu, vanaema ja sõbrad ei ole meil olemas niisama juhuslikult ning need võivad igal hetkel meie maailmast ära kaduda ning hea isa õpetab lapsi neid väärtusi hindama. Ta saadab lapse tööle, kui too tahab endale esimest autot osta ega luba lapsel endasse suhtuda kui pangaautomaati.