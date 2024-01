Ela oma tões. Inimese läheduses, kes ennast ise hoiab, on hea olla

Inimese läheduses, kes ennast ise hoiab, on hea olla. Tema ümber pole miinivälja, mis ettevaatusele sunniks. Miiniväli tekib selle inimese ümber, kellel on minevikust kaasa võetud palju materjali, mille ta on jätnud teadvustamata ja läbi töötamata. Kui juhtud midagi valesti ütlema või valesti toimima, astud psüühilisele miinile. Miin aktiveeritakse ning see paneb inimese reageerima üllataval ja kohatul moel. Miin plahvatab teisele näkku ning võib kaaslast päris tugevasti vigastada. Kui aga inimene ise ennast hoiab ja toetab, ei ole temas läbi töötamata teemasid, seetõttu ei ole ka ta reaktsioonid ettearvamatud. Tema peale võib loota, ta reageerib mõistuspäraselt ja arusaadavalt. Teisisõnu, ta reageerib nagu täiskasvanu.

Üks iseloomulik joon sellise täiskasvanulikkuse juures on see, et inimene oskab elada teise lähedal, mitte tema sees. Lähedal olles jagatakse teise muresid ja koormaid, kuid ei võeta neid temalt üle. Teist inimest austatakse nii palju, et hoitakse end tema elu kesksest ja pühast paigast eemal. See paik on seal, kus ta teeb otsuseid ja valikuid, mis määravad ta tuleviku. Teise austamine on see, et ei segata end teise ellu ei abivalmidusest, päästmisvajadusest ega soovist nõu anda. Teise austamine eeldab, et mõistetakse täielikult: lõppude lõpuks ei tea keegi, mis on teise isiku jaoks õige ja mis ei ole. Teist austav inimene ei tungi teiste sisemaailma, teades, et see on püha. Isegi Jumalal pole sinna asja. Jumal austab inimest nii väga, et ei tungi kutsumata mitte kuhugi.

Valu, vaev ja kannatus viivad kasvamise ja arenemiseni

Inimene, kes on oma valule silma vaadanud, märkab seda. Seepärast ei tõtta ta teist vaevadest vabastama, vaid annab kaaslasele võimaluse neile vastu astuda ja neist üle saada. Kuid ta on alati valmis kaaslase kõrval seisma, sest mõistab, et just siis on inimene kõige nõrgem ning vajab tuge ja mõistmist. Ta teab seda oma kogemusest.