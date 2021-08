Tee erinevad kasutusvõimalused: 10 nippi, kuidas kasutada teepuru

Ilusa ning kauni jume saab ka keemiata, selleks ei ole vaja muud kui pritspudelit ja korralikult tõmmanud musta teed. 500 ml kuuma vett ja 4 teepakki / tl musta teepuru ning lase sellel 30 minutit tõmmata või niikaua kui tee on hästi tume ning niipalju jahtunud, et saad sõrme rahulikult sisse pista. Vala tee spreipudelisse. Enne sprei kasutamist kasuta nahakoorijat, et nahalt eemaldada surnud rakud. Käi ka vahepeal pesemas, et nahk oleks puhas, kuiv, õli-ja higi vaba. Pihusta tee ühtlase kihina nahale ning lase õhu käes kuivada ning pihusta nahale veel üks kiht, kui soovid saada veidi tumedamat tooni. Lõpptulemus on ilus, naturaalne kuldne "päevitus" keemiavabalt ja tervist kahjustamata.

Kas teadsid, et erinevad teetaimed on suurepärased näonaha hoolduse korral? Selleks ei ole vaja muud, kui valida enda nahatüübile õiged teetaimed ning purustada need blenderis koos kaerahelveste ja mandlitega peeneks jahuks. Vala segu hermeetiliselt suletavasse klaaspurki ning kasuta seda nagu tavalist näonaha koorijat. Näiteks rasusele nahale sobib piparmünt, rosmariin lihtsalt puhastamiseks ja kummel/lavendel tundlikule nahale.

Kui plastikust lõikelaudu on üsna lihtne ebameeldivatest lõhnadest vabastada, siis puidust laudade korral on see kordades raskem. Siinkohal tuleb appi rohelise tee paks. Hõõru märga lõikelauda rohelise tee paksuga ning jäta õhuke kiht märgi teelehti/puru mõneks minutiks lõikelauale. Loputa laud ning ebameeldiv lõhn, nagu kala või liha lõhn, on laualt eemaldatud ilma vaevata.

Kui ärkad hommikul paistes silmadega, siis sobivad paistetuse alandamiseks piparmünditee kotikesed. Aseta kasutatud piparmünditee kotikesed külmikusse, et need jahtuksid korralikult maha ning aseta siis silmadele 10-15 minutiks. Pärast seda kompressi peaksid silmad taas värsked olema. Seevastu roheline tee töötab ideaalselt silmaaluste kottide korral. Nõgesetee aga heinapalavikust tingitud silmade sügeluse korral.

4. Verevalumite raviks

Kui sa lööd end ära, siis pisikesed veresooned naha all saavad vigastatud ja seda on naha pinnal sinikana näha. Tee aitab verevalumeid ja sinikaid kiiremini ravida. Selleks pane värskele sinikale jahtunud teepakike ning jäta see sinna vähemalt 20 minutiks. Korda protseduuri 2x päevas, hommikul enne voodist tõusmist ja õhtul vahetult enne magamaminekut. Tanniinid pitsitavad veresooni ja peatavad lekke, mis põhjustab nahaaluse värvimuutuse.

5. Peeglid puhtaks

Kui sulle ei meeldi äädikaga peegleid pesta, siis siin tuleb appi tee. Sul ei ole vaja muud, kui keeta tass kanget teed ja lase sellel jahtuda. Niisuta lappi tees ja pühi peegli pind sellega puhtaks. Võta teine kuiv ja pehme lapp ning hõõru pind särama.

6. Niiskuse ja lõhna eemaldajad

Teekotid on head ülemäärase niiskuse ning ebameeldiva lõhna eemaldajad. Ära viska kasutatud teekotte minema, vaid kuivata need päikese käes ära ja aseta kuivanud teekott kas prügikappi, külmikusse, vannituppa, trennijalatsitesse vms kus on ebameeldiv lõhn või ülemäärane niiskus.

7. Ajutine juuksevärv juustele

Teed võib kasutada ajutise juuksevärvina, mis värvib juuksed tumedaks või heledamaks. Tee hästi kange teetõmmis ning loputa juukseid sellega. Tumeda värvi saamiseks kasuta kanget musta teed ja heledama tooni saamiseks kummeliteed. Esimese korraga mõjub tee vähesel määral, mida rohkem sa seda kasutad, seda intensiivsemaks värvus muutub. Iga pesuga pesed seda ka heledamaks.

8. Päikesepõletuse leevendamiseks

Teekotid on ideaalsed abimehed päikesepõletuse korral. Päikesepõletust katsume me kõik ära hoida, aga aegajalt seda ikkagi juhtub. Päikesepõletuse rahustamiseks kasuta külma tee kompressi. Leota lappe külmas tees ning aseta need põlenud pinnale, jäta lapid nahale 15-20 minutiks, vajadusel korda seni, kuni põlenud nahapind hakkab maha jahtuma. Näiteks on teada juhtum, kus inimene on jäänud päikese kätte magama ning saanud korraliku põletuse, haiglas pandi ta vannivette koos teekotikestega, tee tõmbas "mürgi" organismist välja ning inimese nahk paranes oluliselt kiiremini, kui tavalise ravi korral.

9. Paberi toonimine

Musta teega saab väga kenasti ka paberit värvida, et anda sellele antiikne ilme. Selleks ei ole vaja muud, kui tee tass musta teed, vala see laia suuga anumasse ning kasta sellesse paber ning pane kuivama. Tekstuuri andmiseks, kortsuta paberit ja alles siis kasta see tee sisse. Aromaatse tee kasutamise korral saad paberile lisada ka mõnusa lõhna. Kasuta seda nippi kas oma isikliku kirjapaberi või märkmiku tegemisel, saad unikaalse tulemuse.

10. Valge tahvli puhastamiseks

Vildikajääkide puhastamiseks kasta majapidamispaber või lapp tee sisse ning pühi tahvel puhtaks.

Toimetas: Ingrid Soosaar