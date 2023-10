Elamise meelespea: 35 põhitõde, mida peaksid meeles pidama igal päeval!

8. Oluline on mitte luua Karmat, vaid elada Dharmas. Mõtted, sõnad, teod, nad kõik loovad mingit tagajärge ehk Karmat. Karma on kui kodutöö, mis on jäänud tegemata. Õppetund, mis on jäänud õppimata. Dharma on harmoonilise elu seadus, see on elutee üle Karma. Dharma on vaimne spirituaalne elu, kus sa vastutad oma tegude eest kohe ega tekita juurde uut Karmat.

7. Andesta endale ja teistele, ükskõik kui hirmus tegu või tegematajätmine see sinu arvates ka ei oleks. Andestamine ei tähenda heaks kiitmist, vaid seda, et sa annad vabaks, jätad maha oma koorma ja lähed eluga edasi.

4. Suhted on olulised. Hästi toimivad lähedased suhted on hädavajalikud. Koostöö teistega on möödapääsmatu. Me oleme kõik nagu üks suur pere ja meie koostöö ja ühise arengu abil saab toimuda ka kollektiivne evolutsioon. Aksepteeri teisi sellisena nagu nad on, ole tolerantne ja empaatiline.

3. Õpi nägema elu läbi kaastunde. Kaastunne on armastus ja hoolimine kõige elava vastu - nii teiste inimeste, lindude, loomade ja kogu looduse suhtes. Proovi mõista ka neid, keda sa vihkad. Need, keda on kõige raskem armastada vajavad sinu armastust ja kaastunnet kõige rohkem. Kaastunne on harmoonilise, õnneliku maailma ja elu võti.

1. Kuula alati oma südame häält. Ole teadlik oma egost, ära lase egol enda üle võimust võtta. Süda on see, kes sinu hinge teenib. Südame kaudu juhatab hing sind alati õnneliku elu juurde.

18. Hirm on sinu enda loodud fantaasia. Mine sügavale hirmu sisse ja näe, et millegi kartmine raiskab tegelikult su aega ja piirab su tõelist potensiaali.

16. See, mida sa elus näed, sõltub sellest, mida sa parasjagu otsid. Kõik mida ja kuidas sina maailma ja enda elu näed on peegeldus sellest, mida sa näha tahad. Seega on see, kuidas sa maailma näed, sinu enda valik.

15. Ela oma elu õhinaga, nii et sära su silmadest ei kaoks. Ära jää kunagi istuma pikaks ajaks samasse rutiini, milles sa närtsid. Tunneta kui aeg on küps edasiliikumiseks. Otsi alati uusi väljakutseid, mis su särama löövad.

10. Vigu ei ole olemas, on vaid õppetükid. Kasvamine ja areng on protsess, mis koosneb kogemuste saamisest ja nendest õppimisest.

9. Tea, et kui ignoreerid oma elus mõnd õppetundi, siis tuleb see alati sinu juurde tagasi aga iga kord natuke suuremana ja raskemana, kuni sul lõpuks lihtsalt ei õnnestu sellest mööda vaadata. Seega on oluline õppida õppetund ära kohe kui see sinu ellu saabub. Ära lükka ebameeldivusi "vaiba alla", tegele nendega kohe.

20. Kõigel on mõte ja mitte kui miski ei juhtu sinu elus ilma asjata. Juhuseid pole olemas. Juhtub see, mis juhtuma peab.

21. Mõista, et sinu elus on olemas suur plaan, kuid arvesta, et sa ei pruugi mõista seda igal sammul. On asju, millest saad aru alles aastate pärast ja näed, et see oli parim, mis sinuga juhtuda sai.

22. Kõik vastused on sinu sees olemas. Sul tuleb vaid sügavale enda sisse vaadata ja seda usaldada.

23. Universumis on olemas vaba tahe. Sa võid alati öelda EI, kui sa tunned, et miski ei ole sinu südames või hinges aksepteeritav. Isegi siis kui sinu ei ütlemine põhjustaks äärmiselt ebamugava olukorra kõigile osapooltele, oled ikkagi sina see, kes oma tegude või tegematajätmiste eest päeva lõpuks vastutab.

24. Sa oled ise oma elu looja. Sul on olemas kõik vajalikud vahendid. See, mida sa nendega teed on sinu enda otsustada.

25. Sa ei saa alati seda, mida sa tahad aga kindlasti saad sa alati selle, mida sa tegelikult vajad.

26. Andmine on saamine. See on isetu südamest tulev teenimine. Osates anda teistele ilma vastuteenet ootamata on tõeline saamine.

27. Õpi kuulama oma keha. Sinu keha on väga tark, saates sulle märguandeid kui asjad on hästi või halvasti. Keha on sinu hinge kodu, hoolitse selle eest.

28. Sa oled see, mida sööd. Toit on oluline. Sa ei ole prügikast ega saa enda sisse visata ükskõik mida ja ükskõik millal. Söö ainult neid toite, mida su keha on võimeline hästi seedima ja omastama, et olla terve ja vitaalne.

29. Luba endale regulaarselt puhkust ja lõõgastust. Su keha ei ole robot. Hoia end läbipõlemise eest. Keha saab end laadida, uuendada, tervendada ja noorendada ainult lõdvestunud, puhanud olekus.

30. Ole teadlik oma sisemisest väest ja loovast jõust. Igaühes meist on peidus mõõtmatu potensiaal, sinu ülesanne on see üles leida ja seda kasutama õppida.

31. Usk on võimas jõud kui seda kasutada. Kõik on võimalik kui sa oled võimeline uskuma.