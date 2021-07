Kasuta oma vihatunnet enda paremaks tundmaõppimiseks ja arenguks

Seda ma tegingi. Huvitaval kombel andis Matthew noa ära kergesti, ilma tavapärase vastuvaidlemise ja eneseuhkuse kaotuseta. Võtsin noa ära, sest olin mures, ja kasutasin seejuures oma vanemlikku võimu. Saanud aru, et mul on probleem ("Ma kardan"), võtsin vastutuse oma tunnete eest. Hiljem sain paraku teada, et Matthew oli juba üle kuu aja terava noaga lõiganud õunu Montessori eelkoolis, aga see ei puutu praegu siia. Praegu on tähtis, et suutsin "sina"-sõnumilt ümber lülituda "mina"-sõnumile ("See on minu probleem"), nagu oleks mul olnud võlukuulike.

Hetk hiljem alustasin uuesti ja minu hääles ei olnud viha: "Matthew, kui ma näen sinu käes teravat nuga, siis see ehmatab mind. Ma kardan, et sa lõikad endale sõrme." Seekord Matthew peatus, vaatas mulle otse silma sisse ja ütles rahulikult: "See on s i n u probleem!" Selle peale ütlesin mina: "Sul on täiesti õigus. See, et ma kardan, o n minu probleem ja ma lahendan selle nõnda, et võtan sinu käest praegu noa ära."

Selle mõttega, et viha võiks muuta "mina"-sõnumiks, puutusin esimest korda kokku mõne aasta eest, kui lugesin Thomas Gordoni menuraamatut "Tark lapsevanem". Mul on siiani meeles, kuidas ma püüdsin seda teooriat ellu rakendada. Seisin köögis ja pesin nõusid, kui märkasin, et minu poeg Matthew, kes oli tol ajal kolmeaastane, istus köögilaua ääres ja hakkas lõikama õuna terava noaga. Meie sõnavahetus nägi välja umbes nõnda. Mina: "Matthew, pane nuga ära. Sa lõikad endale sõrme." Matthew: "Ei pane." Mina (vihaseks saades): "Paned küll!" Matthew (veel vihasemaks saades): "Ei pane!" Mina (häält kõrgendades): "Jah, paned! Pane nuga ära." Matthew: "Ei pane!"

Karen oli üks neist kahest naisest, kes müüs elukindlustust firmas, kus kõik olid mehed. Kui ta oli aasta otsa tööl olnud, sai ta ülemuselt kirjaliku hinnangu, milles tema tööd hinnati "vägagi rahuldavaks". Aga Kareni arvates oli tema töö väärt kõrgeimat tunnustust. Ka objektiivsete kriteeriumide järgi otsustades oli tema müünud kõige rohkem elukindlustusi. Kõige kõrgem tunnustus tähendas Karenile palju, sest see oleks kaasa toonud rahalise preemia ning võimaluse käia pikaajalisematel koolitustel. Karen kasvatas üksinda kaht last ja sai endiselt abikaasalt vaid väga väikest majanduslikku toetust. Ta tahtis end täiendada, et seeläbi paremale järjele jõuda. Kui Karen psühhoteraapiarühmas oma lugu jutustas, olid tal pisarad silmis. "Ma sain kõvasti haiget," ütles Karen. "See pole aus!" Kui talt küsiti, mida ta nüüd ette võtab, ütles Karen otsesõnu:"Mitte midagi. Asi pole seda nääklemist väärt." "Kas sa ei olegi vihane?" uuris rühmakaaslane. "Mispärast ma peaksin vihane olema?" tõrjus Karen. "Kuhu see mind viiks? See teeks asja ainult hullemaks." Seda viimast ütles Karen arvatavasti selleks, et vältida oma viha tõsiselt võtmist. Rühmakaaslaste abiga oli Karen lõpuks valmis tunnistama oma viha ja kogus julgust ülemusega kohtumiseks, et rääkida hindamisest.

Naiste jaoks on palju tähtsam küsimus, et meil võib-olla ei ole oma selget "mina", mida teada anda, ja me pole valmis toime tulema negatiivsete reaktsioonidega, millega puutu-me kokku siis, kui alles hakkame määratlema oma "mina" ja seda maksma panema. Nagu oleme näinud, kardavad naised sageli, et selge "mina"-positsioon ähvardab suhet ning nad võivad neile olulise inimese hoopis kaotada. Selle asemel et kasutada oma viha selleks, et õppida väljendama suhtes oma selgepiirilisemat "mina"-positsiooni, võime vihaseks saades hoopis hakata kahtlema, missugune see meie isiklik selgepiirilisus on. Ja me võime seda teha mitte ainult oma kodus ja lähedaste ringis, vaid ka töökohal kolleegidega suheldes.

On olemas lugematuid eneseabiraamatuid ja kursusi, kus saab enesekindlust harjutada. Nendel kursustel saavad nii mehed kui ka naised õppida, kuidas muuta suhtluses "Sina oled ..."- lausungid "Ma tunnen ..."- sõnumiks. Kindlasti suurendame uusi lahendusi pakkuva dialoogi võimalust, kui ütleme näiteks "Ma tunnen, et sa ei kuulnud, mis ma ütlesin", selle asemel et öelda "Sa ei oska üldse kuulata".

Üheski olukorras pole "mina"-sõnumi kasutamine liiga suur kunst. Kui meie eesmärk on lihtsalt kellelegi teada anda, et oleme vihased, võime seda viha väljendada oma isikupärasel viisil. Sellega võime saavutada oma eesmärgi või vähemalt tunneme end pärast seda paremini. Aga kui meie eesmärk on muuta muster meile tähtsas suhtes või välja arendada omaenda tugevam "mina"-teadvus, mida võime üle kanda kõikidesse oma suhetesse, siis on hädatarvilik tõlkida oma viha endast lähtuvasse selgesse ja mitte-süüdistavasse keelde.

Siinkohal täitusid Kareni silmad pisaratega ja ta kaotas täiesti kõnevõime. "Ma ei saa sellest aru," ütles ta pehmelt, püüdes iga hinna eest mitte nutma hakata. Siis hakkas ta ülemusele seletama, kuidas ta tunneb, et teda ei hinnata, ja kui suurt vaeva see temalt nõuab, et kahe lapse kasvatamise kõrvalt täiskohaga tööl käia. Nüüd, kui Kareni veenev ja rahulik enesekindlus oli asendunud pisarate ja solvumisega, läks ülemus kaitsepositsioonilt üle isalikule toonile. Ta rahustas Karenit, öeldes, et tollel on väga palju eeldusi teha oma tööd hästi ning ta saab aru, kui raske on olla üksikvanem. Nende kohtumise lõpul rääkis Karen veel oma emotsionaalsetest võitlustest, mis tal pärast abielulahutust olid olnud, ja ülemus kuulas kaasaelamisega. Karen ei puudutanud enam sõnagagi hindamist, ka ülemus ei tuletanud seda meelde. Karen lahkus ülemuse kabinetist kergendustundega, rõõmustades selle üle, et ülemus oli olnud arusaaja ning nende kohtumine oli lõppenud sõbralikus meeleolus. Kui Karen meile järgmisel grupiteraapia kokkusaamisel seda lugu rääkis, lõpetas ta oma jutu sõnadega:"Noh, näete - temaga vaidlemisest ei ole mingit kasu. Ta ei kuula. Tegelikult polegi see hindamine eriti tähtis. See ei lähe mulle üldse nii väga korda."

Alguses läks tal see jutuajamine hästi. Ta seletas ülemusele, miks ta arvab, et ta väärib paremat kohta. Alguses näis ülemus tähelepanelikult kuulavat, aga peagi selgus, et ta oli asunud kaitsele ega jaganud Kareni arusaama selles asjas. Kui Karen lõpetas, jättis ülemus tähelepanuta mitu asja, mida Karen oli hästi teinud, ja võttis jutuks hoopis puudused, mida ta oli K a r e n i töös tähele pannud. Need vajakajäämised olid tegelikult pisiasjad, mis polnud põrmugi seotud sellega, kas Kareni töö oli või ei olnud väärt kõrgeimat hinnangut. Ülemus lisas veel, et mõned inimesed kontoris olevat öelnud, nagu oleks Karenil kombeks nurki sirgeks ajada. "Mida te sellega mõtlete?" küsis Karen. Küllap see on isiksuse küsimus," jätkas ülemus, "aga te jätate mõnele inimesele mulje, et te ei tee tööd piisavalt pühendunult. "Siinkohal täitusid Kareni silmad pisaratega ja ta kaotas täiesti kõnevõime. "Ma ei saa sellest aru," ütles ta pehmelt, püüdes iga hinna eest mitte nutma hakata.

Aga teised rühma liikmed ei tahtnud nii lihtsalt alla anda. Nad esitasid Karenile terve hulga küsimusi, mis sundisid teda oma ebakindlusega silmitsi seisma. Kes olid need teised inimesed kontoris, kes arvasid, et Karen ei ole küllalt tööle pühendunud? Kes ütles ülemusele, et ta ajab nurgad sirgeks?

Karenil polnud aimugi, kes need tema kritiseerijad olid. Mida see nurkade sirgeksajamine tähendas? Karen ei olnud kindel. "See on midagi, mis käib minu isiksuse või iseloomu kohta ... "Mida oleks Karen pidanud tegema teistmoodi, et pälvida kõrgeim hinne? Karen ei teadnud. Asi polnud mitte ainult selles, et Karenil ei läinud korda oma positsiooni välja selgitada olukorras, kus tema ülemus enese-kaitsele asus, vaid ka selles, et ta ei söandanud ülemuselt järele pärida, milles oli asi. Ta ei küsinud näiteks "Kes seal kontoris mind kritiseerib?" või "Palun, kas te seletaksite lähemalt, missugused need minu isiksuse probleemid siis on?" või "Mida ma peaksin muutma, et saada oma tööle kõrgeim hinne?".

Kareni emotsionaalne tundepuhang ülemuse kriitilisi märkusi kuuldes hägustas tema mõtlemist sedavõrd, et ta unustas, mida ta tahtis küsida ja mida ütelda. See on üsnagi tavaline asi, et meie, naised, kaotame kõnevõime ja satume segadusse niipea, kui otsustame enda eest seista. See ei ole ainult viha ja võitlemine, mida oleme õppinud kartma. Me väldime ühtlasi täpsete küsimuste esitamist ja selget seisu-kohavõttu, kui alateadlikult kardame, et nõnda tehes paljastame oma eriarvamuse, paneme teise ebamugavasse olukorda ja meid jäetakse üksi.