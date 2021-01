Soolaravi toob leevendust nii valudele kui ka külmetushaigustele

Sool on vajalik kõikidele elavatele olenditele, kuna meie eellased arenesid välja soolases merevees. Inimorganismi rakkudevaheline vedelik ja veri on samuti soolased, soola kontsentratsiooniga 0,9%.

Füsioloogiline lahus, mida viiakse nõrgestunud haige või verekaotuse puhul verre, on sama kontsentratsiooniga. Sool on vere, lümfi, sapi, rakkudevahelise vedeliku tingimatu osa, tingimata vajalik närviimpulssite edastamiseks, soolhappe moodustamiseks maos, milline reguleerib osmootset rõhku rakkudes ja kudedes, vee ja soola vahetust, happe-aluselist vahekorda organismis jne. Normikohaselt on soola eriti vaja inimestele, kes kannatavad astma, allergia ja autoimmuunsete haiguste käes. Millist soola peaks kasutama?

Mida madalam on soola sort ja mida jämedam, seda kasulikum ta on. Sellisel soolal on vähem kahjulikke kõrvalmõjusid ja rohkem kasulikke looduslikke lisandeid. Kõrgema sordi peened soolad on puhastatud kuumutamise teel, mille käigus on temas hävinud soola looduslik struktuur. Peene soola vajadusel võib alati jämedat soola peenestada kohviveskis või hoida käepärast laual väike soolakonteiner - purgike või veski.