7 head põhjust, miks tegeleda oma sisemise arenguga

1. Iga inimene on midagi rohkemat, kui vaid füüsiline keha. Selleks, et valitseks täiuslik harmoonia, tasakaal ja tervis, on oluline sisemine rahu ja õnnetunne, milleni on võimalik jõuda vaid iseennast paremini tundma õppides.

2. Kunagi ei ole võimalik kontrollida väliseid faktoreid 100%. Seega on palju mõistlikum oma rahulolu siduda sisemise meelerahu arendamisega - nii oleme aina vähem sõltuvad välistest teguritest ja saame valida rahuseisundi ka ebameeldivates situatsioonides.

3. Kõige tähtsam persoon iga inimese elus on tema ise. Kuid kui hästi me iseennast tunneme? Kas me teame, mida ta tegelikult tahab, mis talle meeldib? Kes ta oleks siis, kui ei peaks end välisele kohandama või teiste ootustele vastama? Tegeledes oma siseilma arendamisega on võimalik jõuda eluni, mis meid tegelikult õnnelikuks teeb.

4. Iga inimese siseilm on ääretult rikas! Seal on teadmisi, oskusi, tundeid, mis võivad igapäevast elu kordades rikastada. Kõik see tuleb vaid üles leida!

5. Turvaliselt armastada ja olla vaba hirmudest maha jäetud saada, on võimalik vaid siis, kui on leitud üles meie elu peamine armastus - armastus iseenda vastu.

6. Selleks, et oma ellu tõmmata inimesi, kes on vaimselt tasakaalukad, armastavad, säravad, rõõmsad ja õnnelikud, peame me ise saavutama selle sama seisundi. Meelerahu on käega katsutavas kauguses, kui oma sisemiste deemonitega rahu teha ja õppida ise oma meelt ohjama.

7. Õppetunnid, mis meid elu jooksul tabavad ja elu kõrgeimad eesmärgid on mõistetavamad, kui oleme pühendanud aega oma sisemise mina tundmaõppimisele ja arendamisele.

Autor: Kaia-Kaire Hunt

