Võilill puhastab maksa, reguleerib kolesterooli taset ja hoiab vererõhu kontrolli all

"Võilill on üks kõige täiuslikum taimne toit Maa peal. Kõik elujõulised toitained on esindatud ühes allikas ja parimas vahekorras, nii et keha saab siit kõik suurepäraselt kätte,” ütleb herbalist Gregory Tilford.

Mis teeb võilille nii kasulikuks?

Selles lilles on bioloogiliselt aktiivsete ainete pakett, mis aitab kehal kasutada neid väga efektiivselt. Üle 64 toitaine ja tervist toetava ühendi on siis leitud just võililles. Nad sisaldavad rohkem beetakaroteeni kui porgandid, rohkem kaaliumi kui banaanid, rohkem letsitiini kui sojaoad, rohkem rauda kui spinat, ääreni täis A, C, E vitamiine, tiamiini ja riboflaviini, kaltsiumi, fosforit ja magneesiumi. Kõik nende kombinatsioonid on maksa jõuliselt toetavad, verd puhastavad, aneemia peatajad, nägemise parandajad, kolesteroolitaseme reguleerijad, vererõhu reguleerijad ja palju palju muud.

Noori võilillelehti võib koos nõgese, naadi, põdrakanepi ja erinevate pungadega kevadistesse salatitesse ning pestosse panna alates sellest, kui need oma esimesed ninad mullast välja ajavad. Ka praegu tasub salatisse panna taimekodara keskelt noori lehti, need on mahedamad.

Sööge võililli terviseks - pange neid pirukasse, supi ja salati sisse või vuristage valmis üks tervisekokteil, mõrkjas vein või keetke hoopis kuivatatud võilillejuurtest tassike kohvi.

Pleegita mõru mekk ära!

Kui võilillelehti pleegitada, muutub nende mõrkjas maitse mahedalt vürtsikaks ning lehed muredaks. Pleegitamiseks pane lehepuhma peale kast, tünn või mõni muu anum. Võilillepeenra võid katta musta kilega.

Retseptid võilillest:

Võilillesiirup

2 osa võililleõisikuid

0,5-1 osa vett

võib lisada sidrunit, ingverit, tšillipipart, melissi, piparmünti, kaneeli, vanillikaunu, rosinaid või datleid.

1 liitri vedeliku kohta ca 500 g suhkrut.