Neli rasvast toitu, mis aitavad sul saledamaks saada

1. Oliiviõli



Oliiviõli sisaldab rikkalikult vähivastast polüfenooli ning südant tugevdavat monoküllastumata rasvhapet. Oliiviõli tervislikkus on tugevate teaduslike faktidega põhjendatud. Hiljuti ajakirjas Obesity avaldatud uuring leidis, et rohkelt oliiviõli sisaldav dieet suurendab adiponektiini hulka rohkem kui karbohüdraatide või proteiinirikas dieet. Adiponektiini näol on tegu hormooniga, mis reguleerib rasva taset organismis. Mida rohkem adiponektiini, seda madalam on kehamassiindeks. Lõika sellest kasu, kasutades oliiviõli kokkamisel ning salatite ja kastmete valmistamisel.

2. Kookos

Kookos sisaldab rohkelt küllastunud rasva, kuid rohkem kui pool sellest pärineb loorberhappest. Tegu on unikaalse lipiidiga, mis võitleb bakterite vastu ja parandab kolesteroolitaset. Teaduslike uuringute kaudu on avastatud, et kookosõli toidulisandina vähendab ülekaalu kõhupiirkonnas. Katsealustest pooltele anti päevas kaks teelusikatäit kookosõli, pooltele aga sama suures koguses sojaõli. Mõlema grupi kehakaal langes, kuid vööümbermõõt vähenes üksnes kookosõli tarbijatel. Kasuta kookospiima wokiroogade valmistamisel, et vöökoht muutuks saledamaks.

3. Tume šokolaad

Hea uudis kõigile magusasõpradele: šokolaad aitab teil saleneda! See tähendab, tume šokolaad aitab teil saleneda. Seejuures pole kasulik oodata magustoiduni. Hiljutises uuringus leiti, et mehed, kes sõid 100 grammi tumedat šokolaadi kaks tundi enne söögikorda, tarbisid 17% vähem kaloreid nendega võrreldes, kes sõid 100 grammi piimašokolaadi. Teadlased usuvad, et see tuleneb puhtast kakaovõist, mis sisaldab seedimist aeglustavat steariinhapet. Piimašokolaadis on kakaovõi segatud rasvaga, mistõttu läbib see kiiremini seedetrakti. Kuna tumeda šokolaadi seedimine võtab kauem aega, peletab see nälga ning aitab kaalu langetada.

4. Mandlivõi