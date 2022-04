Läbimurded energiapsühholoogias: uus viis keha ja meele tervendamiseks

Jooga, meditatsioon, massaaž, nõelravi ja taimsed preparaadid on vaid mõned Idamaade meditsiini panused meie aastakümneid kestnud otsingusse, mille käigus me oleme püüdnud leida uusi viise tervislikult elamiseks võimalikult väheste ravimitega ja vähem invasiivse meditsiiniga.

Teatan rõõmuga, et sellel rindel on tehtud paljulubavaid uusi avastusi, täpsemalt öeldes energiapsühholoogia vallas "emotsionaalse vabastamise tehnika" ehk EFT (ingl Emotional Freedom Technique) näol. See meetod, mida kutsutakse ka koputamiseks, viib meie otsingu terviklike lahenduste leidmiseks täiesti põnevale ja uuele tasemele.

EFT puhul on ainulaadne, et see meetod ühendab nõelravi ja meie kehade energiakanalite ehk "meridiaanide" kohta kogutud Idamaade tarkuse traditsioonilise Lääne psühhoteraapiaga. Praktikas tähendab emotsionaalse vabastamise tehnika sõrmeotstega koputamist konkreetsetele meridiaanidele ning samal ajal rääkimist traumaatilistest kogemustest ja erinevatest emotsioonidest.

Doktor Church, kes on EFT tehnikat uurinud ja kasutanud alates 2002. aastast, selgitab asja lähemalt: "Nõelravi punktidele koputamine saadab signaali otse keskaju stressikeskustesse, mida ei vahenda otsmikusagar (aju mõtlev osa, mis on aktiivne näiteks vestlusteraapia ajal)." Ta lisab ka, et kuna EFT pääseb stressile ligi üheaegselt nii füüsilisel kui ka emotsionaalsel tasandil, siis "pakub see meile parimat mõlemast valdkonnast, nii keha kui ka meele omast. Sa otsekui kogeksid massaaži keset psühhoteraapia sessiooni."

Tegelikult on EFT nii tõhus nimelt seetõttu, et see meetod suudab pääseda mandelkehani – teatud mandlikujulise osani sinu ajus, mis käivitab su keha negatiivse reaktsiooni hirmu vastu. Me kutsume seda protsessi tavaliselt "võitle või põgene" reaktsiooniks.