Oled kogu aeg väsinud? Loe, milles võib olla põhjus

Vitamiini B12 on vaja punaste vereliblede tootmiseks. Vitamiini B12 puudus on eriti sagedane, kui süüa vähe või üldse mitte liha, süüa ühekülgselt, aga ka tugeva verejooksuga menstruatsiooniperioodil või mõne soolehaiguse korral.

Mõne eksperdi arvates on tegemist füüsilise haigusega, teiste arvates on väsimusel psühholoogilised põhjused. Viimased uuringud on näidanud, et haiguse põhjuseks võivad olla immuunsussüsteemi häired, mille põhjuseks on viirus, mis võib tabada kõiki.