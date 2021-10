Andestuse õnnistus ehk miks kättemaks ei tööta

Andestamine on kirglik vabanemine soovist kedagi või ennast vea eest karistada. See on õnnistuse seisund, milles viibides midagi ei saa jõuga teha või teeselda. Selles ei ole otseteid. Osad mu klientidest, kes soovivad olla "vaimsed", on püüdnud andestada neile, kes emotsionaalselt on löönud neile noa kõhtu. Sellisel viisil ei ole see võimalik. Esiteks, tuleb tunda viha enne, kui andestad.

Kättemaks on kirglik soov teha tasa sellele, kes on teinud halba. On loomulik tunda viha, öeldes: "ma ei lase sellel...sellega pääseda", mis iganes "see" on. Kuid kättemaks kahandab sind sinu halvima iseni, paneb sind kahetsusvääselt samale tasandile nendega, kes on halba teinud. Lisaks tõstab kättemaks stressi taset ja kahandab immuunsust ning sellega head tervist. Loomulikult, kui keegi lööb sind kaikaga, siis tekib sul impulss lüüa vastu, see on sõdade tekkepõhjus. Kuid selleks, et areneda isiklikult ja liigina, peame vastu seisma vastupandamatule kättemaksuihale ja otsima võimalust halba positiivsemal (arenenumal) moel heaks pöörata.

See ei tähenda märterlust, vaid lihtsalt keeldumist reageerimaks destruktiivsel moel. Konfucius ütles: "Enne kui astud kättemaksu teele, kaeva kaks hauda".

See "keera teine põsk ette" versioon, mida ma soovitan, on võimalus teha kõik endast oleneva, austades eelkõige seda, mis on sulle tähtis. Kindlasti on alul raske vaadata teist pääsemas kergelt (loe: sinu karistuseta) minema. Jah, su naine lahkus su juurest joogainstruktoriga. Jah, su kolleeg reetis sind teistele välja. Sellistes situatsioonides toetun mina alati karma jõule (põhjus-tagajärg), st varem või hiljem kõik tuleb tagasi bumerangina. Parim kättemaks on sinu edu, õnn ja triumf mitte anda teistele võimalust oma meelerahu rikkuda.