NÄDALA TAROSKOOP 22.-28.1 | Julge tegutsemine viib sihile

Nädala kaartideks on sauade kolm ja sauade neli. Nüüd on hea aeg tegutsemiseks, plaanide elluviimiseks, reisimiseks, uute sihtide ja eesmärkide paika panemiseks. Sind saadab edu, kui tead, mida tahad ja tegutsed teadlikult selle nimel. Nüüd avastad, et sind toetavad nii universumi energiad kui ka just õigel hetkel välja ilmuvad toetajad, olgu selleks sõbrad, sugulased või töökaaslased. Hoia oma meeleolu optimistlikuna ja tee iga päev midagi selle heaks, et oma elus ja arengus edasi liikuda. Ükskõik kui pisikesi muutusi või samme teed, mõne aja möödudes ja tagasi vaadates saad näha, et oled liikunud juba päris kaugele.

Suhete osas ootab ees hea periood, kus kohtud oma sõprade ja sugulastega ning veedate ühiselt mõnusalt aega. Kui oled vallaline, siis naudid oma vabadust ning võid tutvuda mõne välismaalasega või inimesega, kellega suhtled interneti vahenduse. Paarisuhetes tasuks nüüd ette võtta ühiseid väljasõite ja reise, et nautida kvaliteetaega, suurendada lähedust ja luua tugevam omavaheline side.

Tööalaselt võib ette tulla välislähetusi, suhtlemist välismaaga, plaanide tegemist seoses laienemisega või lausa töökohavahetust, mis viib kodust pisut kaugemale kui seni. Igal juhul on tegemist positiivselt mõjuvate arengutega, mis lasevad sul saada uusi teadmisi ja kogemusi ning pakuvad ka põnevaid tööalaseid väljakutseid. Praegu on ka hea aeg puhkamiseks, sest saad seal tavarutiinist välja ja see toob endaga kaasa värskeid ideid ja uut tegutsemistahet. Ka rahaasjad peaksid praegu laabuma sujuvalt ja ilma takistusteta.

Tervis peaks sel nädalal paremaks minema. Kui sind vaevas mõni terviseprobleem, siis nüüd on võimalik leida sellele lahendus. Väga hästi mõjuvad praegu tervisele saunaskäigud, lõõgastumised ja piisav uni ning ka soojamaareis ei tee paha, kui seal jääda mõõdukaks ning mitte endale päikesevannidega liiga teha.

NÄDALA TAROSKOOP 22.-28.1

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)