Alkeemia lugemisnurk | Miks me haigeks jääme?

Milline metafüüsiline tähendus on epideemiatel? Kui tuhanded inimesed haigestuvad ja surevad samal ajal, kas neil kõigil on siis vaja omandada üks ja sama õppetund?

Pärilikku haigust põdev inimene peab oma valikut aktsepteerima, sest talle on antud imeline võimalus teha oma vaimses arengus tohutu hüpe. Tal on vaja oma haigus armastusega omaks võtta, muidu jääbki see põlvest põlve kanduma.

Esmapilgul räägib selline haigus sellest, et inimene sai haiguse pärandina vanemalt, kuid see ei ole nii. Ta päris hoopis vanema mõtteviisi. Metafüüsilise lähenemise järgi valis ta aga selle vanema lihtsalt seepärast, et neil mõlemal on selles elus vaja omandada üks ja sama õppetund. Kui seda ei tunnistata, süüdistab vanem lapse haiguses ennast ja laps süüdistab vanemat. Väga sageli laps mitte ainult ei süüdista oma ema või isa, vaid teeb ka kõik võimaliku, et mitte saada tema sarnaseks. See loob mõlema hinges veel suurema segaduse.

Väga sageli suhtub kaasasündinud haigust põdev inimene oma haigusesse märksa rahulikumalt kui tema lähedased. Tal on vaja enda jaoks selgeks mõelda, mida tema haigus ei lase tal teha, ja siis ei teki raskusi selle metafüüsilise tähenduse kindlaks määramisega. Soovitan ka, et ta esitaks endale mõned küsimused, näiteks need, mis on toodud käesoleva raamatu lõpus. Mis puutub selle inimese vanematesse, ei pea nemad end tema haiguse pärast süüdistama – haige valis enda vanemad ise juba enne siia ilma sündimist.

Kaasasündinud haigus annab tunnistust sellest, et vastsündinusse kehastunud hing tõi sellele planeedile kaasa mingi lahendamata jäänud konflikti oma eelmisest kehastumisest. Hing kehastub palju kordi ja tema maiseid elusid võib võrrelda meie päevadega: kui haige inimene ärkab hommikul üles ja on endiselt haige, siis sellepärast, et ei jõudnud oma haigust eelmisel päeval välja ravida. Täpselt samuti võime ka haigusi ühest elust teise üle kanda.

Muidugi! See pole midagi ebatavalist. Võimalik, et inimene teeb sisemaailmas kogu vajaliku töö seda endale teadvustamata. Uuringud väidavad, et me tegutseme teadlikult umbes 10% ajast, järelikult pole midagi imekspandavat, kui elame kõik tõkestused, emotsioonid, solvumised ja isegi vihkamise läbi seda endale teadvustamata. Seepärast võime tõepoolest kellelegi ebateadlikult andeks anda või solvumisest vabaneda ja siis taganeb haigus kindlasti. Tervenemisel võib olla ka mentaalne iseloom, kui usutakse kaljukindlalt arsti, ravimitesse, teraapiasse, positiivsetesse ideedesse, palvetesse jne, kuid selline tervenemine on ajutine: piisab sellest, kui mingi sündmus kisub lahti tervendamata sisemise haava, ja haigus tulebki tagasi.

Haigus algab sel hetkel, kui inimene jõuab oma füüsilise taluvuse piirini. Igal inimesel on oma füüsilise, emotsionaalse ja mentaalse energia piirid. See piir on inimeseti erinev ning oleneb sellest, kui suur on kellegi energiavaru ja kui palju kordi on ta ühte ja sama sisemist valu läbi elanud. Mida suurem energiavaru, seda hiljem jõuab inimene oma taluvuse piirini.

Minu arvates on paljud kaasaja haigused nagu vähk, aids, diabeet, lihasdüstroofia, südamehaigused, astma jt muutunud epideemiliseks, sest tabavad igal aastal miljoneid inimesi. Nende haiguste ohvrite arv kasvab järjekindlalt, vaatamata meditsiinis ja farmaatsias tehtavatele laiamahulistele teaduslikele uurimistöödele ja avastustele. See tõendab, et liigume vales suunas. Selle asemel et piitsutada end ravimitega, peaksime endale andeks andma ja end armastama hakkama. Andestamise etapid on üksikasjalikku kirjeldamist leidnud selle raamatu lõpus.

Eelmistel sajanditel on epideemiad lõpetanud tohutu hulga inimelusid. Mis puutub nende metafüüsilisse mõttesse, võib oletada, et epideemiate intensiivsus ja kestvus sõltuvad neid toetavate tõekspidamiste levikust. Kõik, kes on epideemiates kannatanud, peavad mõistma, et teevad endale kahju, kui võtavad üle teiste inimeste vääraid tõekspidamisi.

Miks ühed inimesed haigestuvad rasketesse ja isegi surmaga lõppevatesse haigustesse, teised põevad aga vaid kergeid haigusi?

Peamiseks määravaks faktoriks on lapsepõlves üleelatud psühholoogilise trauma raskus, see, kuidas laps traumeeriva sündmuse vastu võttis, kuidas seda tajus. Teiseks määravaks faktoriks on see, kuidas laps selle trauma läbi elas. Kui ta elas selle läbi üksinduses, st ei saanud oma üleelamisi kellegagi jagada, on raske haiguse tõenäosus väga suur. Üldiselt ongi nii, et rasketesse haigustesse haigestuvad need, kes varjavad oma emotsionaalseid kannatusi. Põhilisteks psühholoogilisteks traumadeks, mis tihti alateadvusse tõrjutakse, on hüljatustunne, mahajäetustunne, alandus, reetmine ja ebaõiglus.

Milles seisneb põletikuliste haiguste (sinusiit, bronhiit, artriit jms) iseärasus?

Kord kuulsin dr Geerd Hamerist, saksa arstist ja tema teooriast, mida ta nimetab „uueks meditsiiniks“. Tutvusin tema töödega ja leidsin sealt palju huvitavat.

Dr Hameri arvates on põletikulised haigused põhjustatud mingist sisemisest bioloogilisest konfliktist. Niipea kui konflikt on kõrvaldatud või lahendatud, läheb organism üle tervenemise faasi ning just sel momendil tabab teda põletik. Näiteks tunneb inimene, et ei suuda enam oma ülemust välja kannatada, ja otsustab võtta puhkuse. Puhkusepaika kohale jõudes tabab teda sinusiit.

Vahemärkus: bioloogiline konflikt on tugev šokk, mille kutsub esile abitustunne ja mis elatakse läbi üksinduses. Üldjuhul on selleks mingi ootamatu ebameeldiv sündmus. Tavalised argikonfliktid meid nii tugevasti ei mõjuta, sest need on standardsed ja ettearvatavad ning nende korral on aega valmistuda.

Isegi kui organism on astunud tervenemise faasi, ei pea arstiabist ära ütlema. Samuti on oluline kontrollida, kas konflikt on tõepoolest armastuse ja andestamisega lahendatud või on see kõigest ajutiselt peatatud.