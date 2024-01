NÄDALA TAROSKOOP 15.-21.1 | Otsuste tegemisel usalda oma intuitsiooni

Nädala kaartideks on sauade neli ja karikate kuninganna. Oled tundeline ja koged emotsioone kohati ülevõimendatuna. Sind ootab ees nii mõnigi tore ja rõõmus sündmus, mis toob silmadesse sära ja rõõmustab hinge, kuid ometi koged kõige selle taustal ka melanhoolsemaid tundeid. Võid olla haavatavam kui tavaliselt, seega ära imesta kui emotsioonid üle pea kokku löövad ja ka pisarad kergesti valla pääsevad.

Suhete osas on oodata rõõmsaid sündmusi, taaskohtumisi ja leppimisi. Ka mõni pingeline olukord, mis on pikalt vindunud võib leida just nüüd lõpuks lahenduse, mis toob kergendust ja laseb rahulikuma südamega edasi liikuda. Kuna oled väga tundeline, siis mõistad, mis on sinu jaoks oluline, mis mitte. Kohati võid lausa füüsilist ebamugavust tunda nende asjade, olukordade või inimeste suhtes, kes või mis sulle ei sobi. See lihtsustab valikute tegemist.

Tööalaselt tasuks nüüd võtta endale aega, et järgi mõelda, kas praegune töökoht katab sinu emotsionaalsed ja intellektuaalsed vajadused. Mõtle, kas sa teed oma tööd ainult raha või positsiooni pärast, või saad sa sellest ka enda jaoks midagi muud. Tööalased suhted ja erinevad koostööd peaksid praegu väga hästi ja edukalt laabuma.

Tervise osas tasub usaldada praegu oma intuitsiooni. Kui tunned, et pead külastama arsti, siis tee seda. Kui tunned, et sinu keha vajab mõnda kindlat toiduainet, siis luba endale seda. Just iseennast kuulates saavutad parimaid tulemusi.

NÄDALA TAROSKOOP 15.-21.1

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku mõõkade üheksa. Sinu jaoks on kätte jõudnud periood, kus asjad ei laabu just kõige lihtsamalt, tunned kohati meeleheidet, muret ja kurbust. Ära lase emotsioonidel üle pea kasvada. Tee enda jaoks reaalsuskontroll, vaata, millest peaksid loobuma ja lahti laskma ning mille suunas liikuma. Ära unusta, et millegi lõpp on alati millegi uue algus.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)