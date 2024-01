Alkeemia lugemisnurk | See ainus ja õige

Alustame pettumusest. On ilmselge, et võimatu on pettuda, kui sul pole millegi või kellegi suhtes lootusi ega ootusi. Vastupidisel juhul on aga pettumus stsenaariumisse üsna tugevalt sisse kirjutatud. Teiste inimeste puhul kipume igasuguseid asju, mis on olemas meie ettekujutustes, eeldama. Ega me ju ei küsi ka, kas see meie eeldus ikka paika peab. Ja eriti just elukaaslase puhul on meil igat sorti ootusi: milline ta peaks olema ja milline mitte. Vahel on need soovid ikka nii ebareaalsed, et selliseid inimesi vist ei olegi olemas. Aga see ei sega meil partneris kõiki neid omadusi otsimast ja armumise perioodil ehk ka leidmast ning – hiljem hullult pettumast. Armumise fenomenist tuleb põhjalikumalt juttu pisut hiljem, aga küllap saite juba aru: mida suuremad ootused, seda suurem võimalus pettuda.

Mul isiklikult on selle ainsa ja ainuõige partneri kontseptsiooni osas vägagi skeptiline hoiak. Miks? Mis selles siis halba on ja miks ei võiks lõputus lootuses iga nädal loteriipileteid osta? Kindlasti pole need üldse halvimad asjad, mida inimene oma elus teha saab. Nii et pole hullu, lase aga edasi! Aga paari nüansiga peaks siin arvestama:

Kui lähtuda teooriast, et ongi olemas see üks ja õige, siis kui tõenäoline on ta nelja miljardi seast üles leida? Sama tõenäoline kui suurel loteriil miljoneid võita. Aga nagu me väga hästi teame, inimesi sellised ilmselged tõsiasjad ei heiduta. Kulutatakse oma raha loteriipiletitele ja aega ainsa ja õige otsingutele. Eesmärgiks ikka ainult peavõit.

Me oleme niivõrd keskendunud ainuõige partneri leidmisele, et sellest saab meie kinnisidee. Aju paneb lapsepõlves, raamatutes, filmides ja üldse kõikjal meie ümber aset leidnud sündmustest ning kohatud inimestest nagu kildudest kokku käilakuju unistuste kooselu laevale. Nii me siis asumegi oma paadi, jahi või tankeriga tormisel elumerel otsima unistuste laeva, mille vööris see käilakuju paistab.

Tulevikus elamine on üks kannatuste alustalasid. Suhte ja partnerivaliku seisukohast saab tulevikus elamisest rääkida kahes põhilises variandis. Üks on see, kui üksi olles või kellegagi, kes ei ole see päris õige, koos elades oma unistuste printsi või printsessi alles otsitakse või oodatakse. Nii elataksegi suuresti tulevikus: „Kui see õige saabub, alles siis lööb päris armastus õitsele ja küll ma siis elan.“ Nii võib elu elamata jäädagi. Teine variant on see, et ei otsita ega oodata otseselt kedagi teist, aga eeldatakse olemasolevalt partnerilt muutusi, et kõik oleks lõpuks nii, nagu peab. Nii nagu sina tahad. Teise inimese muutmisega on aga teadagi nii, et tulemuseks saabki olla ainult pettumus. Õige ja täisväärtuslik elu jääb siin ja praegu elamata, sest kogu aeg on fookuses tulevik.

Rahuolematus on see mõru pill, mis rikub iga päev ja pidevalt kõik meie toidud. See pill on ka väga salakaval, sest mingi aja möödudes me ise ei märkagi enam, et toit on kibe. Võtame seda kõike justkui uue normaalsusena. See on aga nii meie partnerile kui meile endale väga kurnav.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Piret ja Margus Jõemägi raamatust „Elumees ja lõbunaine“.

Pikaaegne paarisuhe on parim keskkond inimese sisemiseks kasvuks ja arenguks, sest mitte mingis muus suhtes ei avane inimene nii palju, et saaks näha ja kogeda oma sisemaailma kõige sügavamaid sügavusi. Meil on võimalik enda sisse vaadata, uurida ja tundma õppida ka kõige pimedamaid ja koledamaid kohti endas, oma varjupoolt, kuhu muidu ei vaataks. Ilusatest kohtadest rääkimata. Ja partner on selles protsessis väga heaks peegliks.

Pühendunud paarisuhe on kiirtee, et jõuda eheda ja autentse iseendani. See tee iseenda juurde on tee Armastuse juurde. See on kojujõudmine iseendasse. See on kogemine, et sa ise oledki Armastus.

Piret Jõemägi on holistiline terapeut, kundalini jooga õpetaja ja tantraõpetaja. Aastast 2007 on Piret juhendanud arvukalt erinevaid jooga ja enesearenguga seotud kursusi ja koolitusi.

Margus Jõemägi on telerežissöör ja tantraõpetaja.

Piret ja Margus on olnud paar 25 aastat ja viimastel aastatel juhendanud koos paaride tantrakursusi.