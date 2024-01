Päeva tähtsaim osa on öö: suhtu unesse lugupidevalt

Täpsemalt see hetk, mil pea puudutab patja. Ma räägin tõsiselt. Kohtlen und samasuguse austusega nagu toitu, treeningkava või oma vastaseid. Uni on väga tähtis. Enamik inimesi ei suhtu unesse lugupidavalt. Näen seda palju. Lugesin statistikat, mille kohaselt vähemalt neljandik inimesi ei maga vajalikul määral. Ja kui teie olete üks neist, siis ma vean kihla, et te tunnetate seda iga päev.

Mina ei suhtu magamisse hooletult, sest liikumine ja sport on nagu abielupaar, kes ei tülitse kunagi omavahel, vaid täiendavad teineteist. Kuidas? Hea ööuni aitab tugevamalt treenida. Tugevam treening parandab une kvaliteeti. Treenitakse selleks, et oma keha parandada, ja uni võimaldab kehal taastuda, et ta oleks homme jälle tippvormis. Tehke nii, et sportimine parandab teie une kvaliteeti ja uni parandab sportimise kvaliteeti. Inimesed unustavad selle ära või vaatavad sellest mööda (Ja kui teie kuulete sellest nüüd esimest korda, siis ma loodan, et võtate mind kuulda).

Hea tervise kindlustavad kolm põhilist harjumust. Esimesed kaks on õige toitumine ja kehaline aktiivsus, kuid kolmandat harjumust - magamist - ignoreeritakse paraku kõige sagedamini. Kui sööte ebatervislikku toitu või jätate mõne treeningu vahele, siis (võib-olla) tunnete end halvasti või vähemalt tunnistate endale oma viga. Aga kui teil jääb puudu mõni tund und? Koguni igal öösel? Te märgite selle ajapuuduse arvele. Kiire elutempo on tähtis. Mitte keegi ei tunne end kunagi halvasti selle pärast, et ta on tegus. Mis saab, kui sa pole tegus? See on hirmutav.