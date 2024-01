NÄDALA TAROSKOOP 8.-14.1 | Väga viljakas nädal, kus saad kogeda unistuste täitumist ja eesmärkide saavutamist

Nädala kaardiks on sauade kuningas. See nädal toob sinu ellu palju toimetamist, elurõõmu, suhtlemist ja pisut isegi draamat. Oled tavalisest plahvatusohtlikum ning süttid kergesti. Seda nii vaidluste mõttes, kui ka armusuhteid silmas pidades. Katsu enne tegutsemist rahulikult paar korda sisse ja välja hingata ning lugeda mõttes kümneni.

Nädala võtab kokku sauade neli. Sinu elus on saabunud faas, kus soovid elu nautida ning kogeda mõnusat äraolemist. Ees on ootamas põnevat seltskondlikku läbikäimist ja sündmusi, mis toovad sulle rõõmu ja rahulolu. Oled praegu väga avatud ka uutele huvitavatele ideedele ning võid hakata tegema nii eraelulisi kui tööalaseid plaane.

Tervise osas on nüüd suurepärane aeg selleks, et alustada elustiili muudatustega. Tähelepanu tasub pöörata seedesüsteemile. Vali hoolega, mida ja millal sööd ja jood. Praegu oleks sobiv alustada tervislikuma toitumisega, mis koormks seedesüsteemi vähem kui äsja lõppenud pühadeperiood.

Tööalaselt peaksid nüüd seisakud läbi saama ja asjad taas mühinal käima minema. Hästi laabuvad koostööd ja ühised ettevõtmised. Kõik see, millesse hingega pühendutakse läheb käima ja toob tulemusi. Enesesse uskumine on edu võti. Ka raha osas ootab ees hea aeg, sest rahavood on sinu suunas liikuma hakanud, sul tuleb vaid tegusalt edasi rühkida.

Suhted toimivad praegu suurepäraselt kui mõlemad partnerid on huvitatud panustamisest ja koostööst. Emotsionaalsus võib olla suurenenud ning see nõuab oma tunnete hindamisel adekvaatsust ja mõistmist. Vältida tuleks enesehaletsusse langemist ja endasse tõmbumist. Inimesed suudavad praegu suurepäraselt ka vaadata minevikku ja teha järeldusi tehtud otsustest ja valikutest. See lihtsustab olevikus samade vigade kordamise vältimist.

Nädala kaartideks on müntide seitse ja kaarik. Suurepärane aeg eesmärkide saavutamiseks, tehtud töö viljade noppimiseks ja unistuste manifesteerimiseks. Kui oled näinud vaeva, et midagi ellu viia, muuta või kasvatada, siis just nüüd näed, kuidas sinu poolt ette võetud tegevused ja projektid hakkavad vilja kandma. Just eneseusk, pühendumine ja mitte alla andmine on need, mis sind unistuste täitumise juurde viivad.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku mõõkade kolm. Saabunud nädal nõuab sult enda vastu äärmiselt aus olemist. Sinu ette kerkivad minevikust pärit pingelised teemad, mis on jäänud lahendamata ning kipuvad sinu elus mustrina ikka ja jälle korduma. Kui võtad end kokku ning julged faktidele näkku vaadata, siis suudad end mineviku taagast lahti murda ja selle selja taha jätta. See ei ole lihtne aga pikas plaanis on see sulle vägagi kasulik.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab sauade kümme. Tunned end ebakindlalt, kuna sinu õlgadel on suurem koorem, kui kanda jaksad. Kas oled endale ise võtnud liigselt kohustusi või on teiste ootused sinule liiga suured? Igal juhul peaksid endale vajadusel võtma puhkust ja näitama välja oma tõelisi mõtteid ja tundeid. Vaid nii saad ise endast arus ning ka teised saavad sind aidata.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on sauade viis. Võid kergesti sekeldustesse sattuda ning tunned, et sinu teel on takistused, mis ei ole küll ületamatud, kuid kulutavad mõttetult sinu aega ja energiat. Katsu asju mitte liigselt südamesse võtta ning leia üles võimalus lahendada ette kerkivaid probleeme pigem mänguliselt. Katsu võtta seda kui kannatlikkuse õppetundi.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku müntide viis. Nüüd on oluline, et sa näeksid suuremat pilti, mitte ei keskenduks ainult igapäevaelu raskustele ja ette tulevatele takistustele. Praegu on olemas oht, et kõnnid mööda millestki väga heast ja olulisest, kui oled keskendunud vaid negatiivsele.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab mõõkade neli. Sa vajad aega iseendale, et koguda mõtteid ja puhata. Tunned, et tahad elu virr-varrist korraks kõrvale tõmbuda, et leida taas üles enda rahu ja harmoonia kese. Suhtu endasse leebelt ja anna endale vajadusel piisavalt aega, et leida see „miski“, mis paneb sind tegutsema ning sellest ka tõelist ja siirast rõõmu tundma.

Lõvi (24. juuli - 23. august)