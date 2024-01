NÄDALA TAROSKOOP 1.-7.1 | Kõik pole nii nagu näib

Nädala võtab kokku sauade paaž. Peaksid alustama uut lehekülge oma elus. Kui oled olnud mõne aspektiga rahulolematu, siis just nüüd on saabunud õige aeg teha muutusi. Sulle ulatatakse ka väljastpoolt abikäsi - saad enda jaoks huvitavat informatsiooni, mis lihtsustab sul edasiliikumist ja valikute tegemist. Tunnetad, kuidas on hakanud toimuma positiivsed arengud ning see süstib sinusse taas optimismi ja teotahet.

Tervise osas tasub nüüd tegeleda oma energiaga. Kui tunned, et oled pidevalt väsinud ja energiatase on madal, siis on aeg oma elus muutusi teha. Vähenda süsivesikute hulka oma menüüs, puhka rohkem, liigu värskes õhus, joo rohkem vett.

Töö osas võid hetkel tunda, hoolimata sellest, kas asi huvitab sind või mitte, et vajad pausi ja pigem rahulikult võtmist. Võid kogeda motivatsioonilangust ja väsimust. See näitab, et pead puhkama, mitte kõigele käega lööma. Anna endale võimalus oma patareide laadimiseks, et saaksid uue hoo ja energiaga alustada panustamist sellesse, millesse usud.

Suhete osas ei tasu praegu teha suuri ega olulisi muutusi. Sisemised pinged ja hirmud võivad praegu moonutada sinu reaalsuse nägemist ning võid hiljem oma rutakaid otsuseid hoopis kahetseda. Esile kerkivad emotsioonid, mille oled kas alla surunud või enesepettusega seljataha jätnud. Lahendamata tunded ja ebaterved mõttemustrid võivad väljenduda mõne füüsilise ebamugavustunde või kaebusena. Võid tunda soovi olla eriliselt aus ja otsekohene, mis on kindlasti väga hea, kuid see võib ühtlasi ka pingestada suhteid inimestega, kes pole valmis tõde vastu võtma.

Nädala kaartideks on sauade üheksa ja poodu. Esile võivad kerkida vastakad emotsioonid. Isegi kui pealtnäha peaks kõik hästi olema, tunned sa, et osad olukorrad pole lahenenud sinu jaoks sobivalt. See tekitab erinevaid mõtteid ja kahtlusi. Võid pidada sisemisi võitlusi iseendas. Anna endale aega, et jõuda tõeni. Mõni asi ei ole tegelikkuses sugugi selline, nagu hetkel paistab. Lase asjadel settida ja hoia oma meel avatuna. Samuti ei tasu asju liiga isiklikult võtta. Liigne tundlikkus ja ülemõtlemine tekitavad probleeme juurde, mitte ei lahenda asju.

Nädala võtab kokku mõõkade kolm. Pead silmitsi seisma teemadega, mis sulle juba varasemalt on meelehärmi tekitanud. Selleks, et neist probleemidest vabaneda, peaksid sa võtma kokku kogu jõu ja julguse ning sellele, mis või kes sind häirib, otse ja ausalt otsa vaatama ning otsuse langetama, mida edasi teed. Kui pidevalt mõnda teemat oma elus lihtsalt ignoreerid, lootuses, et see möödub või kaob, siis tulebki sul iga natukese aja tagant sarnases mustris olla.

Nädala kaardiks on sauade kaks. Sinu ees laiuvad valikud ning käes on otsustamise hetk. Vaata tagasi juba saavutatule ning ole oma võimete ja võimaluste osas realistlik. Väldi põikpäist tegutsemist ja ole vajadusel paindlik. Kui asjad ei lähe esmapilgul ootuste kohaselt, siis see ei tähenda, et sinu plaanid on läbi kukkunud. Ava silmad, sest elul on sinu jaoks midagi hoopis suuremat plaanis.

Nädalat iseloomustab saatan. Praegune periood ei saa sinu jaoks just kõige lihtsam olema. Pead enda valmis panema selleks, et sinu elus kerkivad üles nüüd kõik need teemad, millega seoses sul on vastandlikke tundeid ja lahendamata emotsioone. Sa puutud kokku erinevate kiusatuste ja moraalsete dilemmadega. Ära satu paanikasse, vaid säilita rahu. Just rahulikult ja oma samme hoolikalt läbi mõeldes saad sellest raskest perioodist üle.

Nädala energiad võtab kokku kohtupäev. On saabunud aeg, kus sulle tasutakse sinu tegude ja mõtete vääriliselt. Kui oled panustanud oma ettevõtmistesse või inimsuhetesse piisavalt, siis just nüüd hakkavad sinu teod vilju kandma. Samuti saad nüüd vabastada end kõigest sellest, millega oled olnud rahulolematu. Kerge hinge ja südamega saad minevikust lahti murda ja liikuda ilma liigse hingelise koormata edasi.

Nädala kaardiks on ülempreestrinna. Sind ootab ees põnev aeg, kus kasutad eelkõige oma tunnetust ja intuitsiooni, et teha õigeid valikuid. Õpid paremini tundma oma hinge sügavusi ja tunned tugevat tõmmet müstika ja vaimsete teemade vastu. Puutud kokku ka sarnaste huvidega inimesega, kellega saad mõtteid ja kogemusi vahetada. Kindlasti tasub ka tähele panna märke, mida universum sulle saadab.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab erak. Nüüd pead leidma võimaluse, et aktiivsest elust mõneks ajaks tagasi tõmbuda, puhata ja mõtteid koguda. Sinu elus toimub nii mõndagi, millele pead oma tähelepanu ja aega pühendama, kuid kõige tähtsam, millega sul nüüd tuleb tegeleda, on sinu enda soovid ja ootused töö, tervise raha ja pere osas. Sa vajad aega, et oma mõtteid koguda ja edaspidiseks plaanid paika panna. Vaid nii saad teadlikult ja tulemuslikult edasi liikuda.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on karikate viis. Tunned kurbust, kuna sinu elus on toimunud muutused. Keskendud sellele, mida sul ei ole ja millest on saanud minevik. Ära unusta, et see, kuidas sa maailma näed, on sinu valik. Sa võid kas suunata oma pilgu minevikku ja negatiivsele, või siis võid keskenduda kõigele heale, mis sul on olemas. Kui suudad oma meele fokusseerida positiivsele, siis suudad ka näha uusi uksi, mis sinu jaoks avanevad.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab mõõkade äss. Nüüd kasutad eelkõige oma loogilist mõtlemist, hindad tõde ja soovid vabaneda kõikidest illusioonides, mis võivad sinus pettekujutlusi tekitada. Oled teotahtelisem ja konkreetsem kui tavaliselt ning sellega suudad saavutada ka selliseid eesmärke, mis muidu võibolla käeulatusest välja jääksid.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku mõõkade kuus. Kui sinu elus on olnud segasem periood ning oled tundnud, et sooviksid üht-teist lõpuks selja taha jätta ning puhtalt lehelt edasi liikuda, siis just nüüd on selleks suurepärane aeg. Sind ootavad ees võimalused, mis pakuvad sulle rahulikumat ja stabiilsemat aega ning sellest tulenevalt ka paremat enesetunnet.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab mõõdukus. Nüüd paneb elu sind olukorda, kus pead leidma tasakaalu ja harmoonia oma elu erinevate valdkondade vahel. Kui oled oma energiat panustanud ainud ühte kindlasse kohta ning jätnud kõik muu hooletusse või tahaplaanile, siis nüüd hakkavad kõik need teemad endast märku andma. Võta vajadusel aeg maha ja leia oma sisemine rahu. See on kõige algus. Sealt edasi saad juba oma elu rahuliku pilguga vaadata ja teha õigeid otsuseid tuleviku tarbeks.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on karikate paaž. Nüüd pead tegema valikuid, sest elu pakub sulle palju erinevaid põnevaid töö- ja eraeluga seotud võimalusi. Katsu teha enda jaoks otsus, millele kavatsed ka kindlaks jääda. Nii saad keskenduda ühele, mitte ei rabele paljude erinevate teemade vahel, saamata ühelegi asjale täielikult pühenduda. Järgi väärtusi, mis sind õnnelikuks teevad, sest vaid nii saad tunda hingerahu.

Ilusat nädalat!